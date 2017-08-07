۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

بیش از ۲۰۰ کودک در سال جاری در جنگ یمن کشته شده‌اند

نماینده یونیسف در یمن اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از ۲۰۰ کودک در جریان جنگ یمن کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یکی از مقامات سازمان ملل اعلام کرد که در سال جاری بیش از ۲۰۰ کودک در جریان جنگ در یمن کشته شده اند.

«مریتکسل رلانو» نماینده یونیسف در یمن گفت: در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱ کودک در یمن کشته شده اند که ۱۵۲ پسر و ۴۹ دختر در بین کشته ها وجود دارد.

وی گفت: در این حملات شش دختر و پسر در رده سنی ۲ تا ۱۴ سال کشته شدند اما هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

در طی سه سال گذشته که در یمن جنگ بوده است، حداقل ۱۵۴۶ کودک کشته و ۲۴۵۰ کودک دیگر نیز مجروح شده اند.

درگیری ها در این کشور زمانی بالا گرفت، که عربستان سعودی و متحدانش به منظور مبارزه با حوثی ها و تقویت دولت یمن، وارد این جنگ شدند.

تاکنون بیش از ۳ میلیون نفر از خانه های خود فرار کرده اند.

