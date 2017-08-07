به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه در دیداری با شیخ الاسلام شکور پاشازاده، مفتی اعظم جمهوری آذربایجان که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: شما را به دلیل داشتن مشترکات فراوان دینی، فرهنگی، اسلامی و تاریخی، خارجی خطاب نمی کنیم، زیرا معتقدیم اشتراکات سبب شده تا دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به یگانگی برسند.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه تلاش های فراوان هیات های دو کشور در چند سال اخیر منجر به توسعه روابط فرهنگی شده و پیشرفت های قابل توجهی را نیز داشته ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۱۷ از سوی الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به نام سال همبستگی اسلامی گفت: اگر قرار است همبستگی اسلامی ایجاد شود هیچکس بهتر از ایران و جمهوری آذربایجان در این زمینه نیست.

ترکمان تاکید کرد: اجداد و پدران ما علاقه فراوانی به روابط میان دو ملت داشته اند و توانستند زمینه این تعاملات را فراهم و پایه ریزی کنند.

به گفته وی، اگر قرار بود روابط کنونی ما با شما را با یکی از کشورهای شرق داشته باشیم این پروسه چندین سال به طول می انجامید.

وحدت مسلمانان یک مسئله فانتزی نیست بلکه واقعیت و ضرورت است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نباید هیچگونه اختلافی میان دو ملت وجود داشته باشد، بر وحدت و همبستگی مسلمانان در جهان تاکید کرد و گفت: امروزه وحدت یک مسئله فانتزی نیست بلکه یک واقعیت و ضرورت انکارناپذیر است که باید همواره میان مسلمانان حفظ شود.

وی خطاب به سفیر جمهوری آذربایجان در ایران گفت: از جناب بنیادی سفیر جهوری آذربایجان که روابط ما را با این کشور بنیادی کرده است کمال تشکر را دارم.

ترکمان در ادامه با بیان داستانی از الهی نامه عطار نیشابوری گفت: رابطه ما با کشور آذربایجان مانند رابطه دو معشوقی است که در این کتاب آمده است که در زمان غرق شدن ابراز می کنند که اگر تو نباشی منی هم وجود ندارد. بنابراین اگر برای شما مشکلی پیش بیاید دیگر برای ما چیزی باقی نمی ماند و برعکس. ما دو ملت و دو دولت بسیار نزدیک هستیم که اگر اجازه بدهیم که دیگرانی این نزدیکی را از بین ببرند با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه تاکید کرد: امروزه اگر یکی از ماها ضربه بخورد قطعا دیگری هم ضربه خواهد خورد. همچنین امروزه ما در جهان دشمن مشترک داریم. داعش و نیروی تندرو دشمن بشریت هستند. از طرفی ما رد جنگی که با عراق داشتیم شاهد بودیم که افرادی که به جنگ رفته و شهید می شدند اکثرا افراد متدین بودند. بنابراین اعتقاد ما این است که باید دین را به صورت صحیح در بین مردم ترویج داد و حقیقت دین را در معرض همگی قرار داد. به نظرم آذربایجان به نقطه خوبی در این زمینه رسیده است و این همه مسجد و اماکن مذهبی که بعد از فروپاشی شوروی در آنجا تاسیس شده است نشانه خوبی بر این مدعاست.

ترکمان در پایان با یادآوری این نکته که ممکن است افرادی در داخل یا بیرون بخواهند به این روند ضربه بزنند گفت: ما باید تلاش کنیم که ذهنیت مردم را نسبت به اسلام و همچنین نسبت به همدیگر اصلاح کنیم. باز هم به خاطر دیدار با شما تشکر ویژه می کنم و امروزه را یک عید می نامم.