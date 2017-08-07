تصادف مرگبار در اتوبان همت/یک تن کشته و ۴ تن مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر با اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی رانندگان خودروهای عبوری، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۷۴ به همراه گروه امداد و نجات ۸ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۰۰:۱۵ بامداد امروز به بزرگراه شهید همت(مسیر شرق به غرب)، حوالی بوستان جوانمردان راهی شدند .

جعفر چلبی فرمانده نیروهای آتش نشانی اعزامی در این باره گفت: در محل حادثه یک دستگاه کامیون و چهار دستگاه خودرو سواری شامل؛ دو دستگاه پژو ۴۰۵، یک دستگاه ریو و یک دستگاه پراید به شدت با یکدیگر برخورد کرده و متوقف شدند.

وی در ادامه گفت: شدت این حادثه به حدی بود که یک نفر مرد ۳۰ ساله، دو نفر بانوی ۳۹ و ۴۰ ساله و دو نفر کودک ۳ و ۵ ساله دچار مصدومیت شده و در داخل اتاقک یکی از خودروها محبوس شدند.

این فرمانده آتش نشانی اضافه کرد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه جریان برق خودروها را قطع کرده و پس از نصب علائم هشدار دهنده در مسیر و ایمن سازی کامل محل حادثه، با استفاده از تجهیزات مخصوص عملیات نجات افراد محبوس شده از داخل اتاقک متلاشی شده خودرو سواری را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای آتش نشانی با تلاش فراوان افراد محبوس شده را از اتاقک خودرو سواری خارج کرده و هر پنج نفر را برای انجام معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند که متأسفانه مشخص شد بانوی ۴۰ ساله براثر شدت جراحات در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

مصدومان به وسیله خودرو اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و آتش نشانان پس از انتقال خودروها به حاشیه امن بزرگراه و ایمن سازی، محل حادثه را برای بررسی علت تحویل کارشناسان پلیس راهور دادند