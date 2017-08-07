به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کره شمالی امروز دوشنبه اعلام کرد که در مقام انتقام جویی از آمریکا برآمده و این کشور را به پرداخت غرامت از بابت ارائه پیش نویس تحریم های جدید سازمان ملل وا خواهد داشت.

در همین راستا، «کِی سی ان اِی» خبرگزاری رسمی کره شمالی، تحریم های جدیدی را که شورای امنیت روز شنبه اعمال کرد، نقض خشونت آمیز تمامیت ارضی این کشور تلقی کرد.

پیونگ یانگ همچنین از عزم و اراده برای تداوم برنامه هسته ای-موشکی خود خبر داد و گفت درباره توان بازدارندگی هسته ای خود مذاکره نمی کنیم.

این در حالی است که وزیران خارجه کره شمالی و جنوبی در حاشیه نشست منطقه ای آ سه آن، ملاقاتی کوتاه با یکدیگر داشتند و در این دیدار، وزیرخارجه کره جنوبی پیشنهاد مذاکره داده که از سوی نماینده پیونگ یانگ رد شده است.