ورود بانک های خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی مشکل دار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف یوسفی روز دوشنبه در جلسه بررسی تسهیلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: اکتفا به منابع بانک های دولتی برای تحقق اهداف این امر کفایت نمی کند چراکه منابع این بانک ها محدود است.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد منابع موجود در بانک های استان در بانک های خصوصی قرار دارد و اگر بتوانیم این سرمایه ها را به منظور رونق تولید بکار بگیریم می توانیم، بخشقابل توجهی از مشکل را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون بانک های استان ایلام یاداور شد: پارسال ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های استان در اختیار عموم مردم قرار گرفت که امیدواریم امسال شاهد افزایش آن به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به واحدهای تولیدی باشیم.

پرداخت تسهیلات به ۴۳ واحد تولیدی و صنعتی از مصوبات این جلسه بود.