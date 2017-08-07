۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

رئیس کمیسیون بانک های استان ایلام:

ورود بانک های خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی مشکل دار ضروری است

ایلام-رئیس کمیسیون بانک های استان ایلام بر لزوم ورود بانک های خصوصی به منظور احیای واحدهای تولیدی مشکل دار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف یوسفی روز دوشنبه در جلسه بررسی تسهیلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: اکتفا به منابع بانک های دولتی برای تحقق اهداف این امر کفایت نمی کند چراکه منابع این بانک ها محدود است.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد منابع موجود در بانک های استان در بانک های خصوصی قرار دارد و اگر بتوانیم این سرمایه ها را به منظور رونق تولید بکار بگیریم می توانیم، بخشقابل توجهی از مشکل را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون بانک های استان ایلام یاداور شد: پارسال ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های استان در اختیار عموم مردم قرار گرفت که امیدواریم امسال شاهد افزایش آن به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به واحدهای تولیدی باشیم.

پرداخت تسهیلات به ۴۳ واحد تولیدی و صنعتی از مصوبات این جلسه بود.

