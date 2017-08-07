توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان طارم امری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازاستانداری زنجان؛ علی باقری در جلسه بررسی ایجاد ناحیه صنعتی روستایی جدید در اراضی روستای هندی کندی اظهار داشت: استقرار صنایع تبدیلی در شهرستان به منظور ساماندهی فرآوری محصولات تولیدی به ویژه زیتون که اکنون به صورت دستی توسط خانوارهای شهرستان در حال انجام بوده و محیط زیست را در معرض آسیب های ناشی از پساب های خانگی قرار داده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی حمایت استاندار زنجان و مسئولین استانی نسبت به ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و راه اندازی بازارچه های فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی درشهرستان طارم را مثبت ارزیابی نمود و ادامه داد: در طول ۳ سال گذشته پیگیری های مستمر و جدی برای توسعه صنایع تبدیلی صورت گرفته و جلسات متعددی در سطح استانی و شهرستانی و چندین بازدید برای شناسایی و کارشناسی دقیق راه اندازی این مجموعه ها انجام شده، همچنین مکان های مناسبی در روستاهای پاوه رود، گیلانکشه، تشویر و هندی کندی برای راه اندازی این واحدهای تولیدی شناسایی شده است.

فرماندار طارم با اشاره به تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در طارم و بزرگترین تولید کننده محصول زیتون در سطح کشور افزود: به دلیل تقاضاهای زیاد توسط اهالی و سرمایه گذاران خارج از شهرستان طارم، جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی و تقاضای زیاد توسط اهالی این منطقه، ایجاد نواحی صنعتی فرآوری محصولات تولیدی در طارم در سریع ترین زمان ممکن امری ضروری است.

باقری با اشاره به اینکه اراضی روستای هندی کندی یکی از نقاط مناسب برای ایجاد نواحی صنعتی در طارم می باشد، یادآور شد: این اراضی به دلیل واقع شدن در حاشیه راه ارتباطی زنجان- طارم- منجیل که در آینده ای نزدیک به راه شریانی ارتقا یافته و شمال غرب کشور را به گیلان متصل خواهد نمود، دارای موقعیت استراتژیکی ویژه ای بوده و همه زیر ساخت های لازم از قبیل آب، برق وگاز نیز در منطقه وجود دارد.

فرماندار طارم خاطر نشان کرد: فرآوری محصول زیتون به صورت خانگی در دهستان گیلوان دارای سابقه طولانی بوده و مردم این منطقه هم اکنون به صورت عمده علاوه بر محصولات تولیدی خودشان بخشی از محصولات کشاورزان دیگر را نیز خریداری و فرآوری می کنند.

باقری با بیان اینکه در حال حاضر متقاضیان زیادی برای ایجاد صنایع کوچک فرآوری محصول زیتون و سایر تولیدات کشاورزی در این دهستان وجود دارد، افزود: به متقاضیان راه اندازی واحدهای فرآوری زیتون و محصولات کشاورزی در دهستان گیلوان، در اراضی روستای هندی کندی از طریق شرکت شهرک های صنعتی زمین واگذار خواهد شد.

فرماندار شهرستان طارم تصریح کرد: اگر واگذاری اراضی جهت راه اندازی واحدهای تولیدی در کوتاه مدت صورت نگیرد، به دلیل نیاز ضروری شهرستان و تقاضاهای بسیار، فشار زیادی برای واگذاری زمین به صورت لکه ای در نقاط مختلف به کمیته واگذاری اراضی شهرستان وارد خواهد شد.

باقری با ابراز خرسندی از اتخاذ تصمیم کارشناسانه وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای استان جهت رهاسازی آب از سد آیدوقمیش استان آذربایجان شرقی برای آبگیری رودخانه قزل اوزن در حوزه آبریز طارم، گفت: مقرر شده است با رها سازی آب به میزان ۱۰ متر مکعب در ثانیه در هر روز از سد آی دوقمیش میانه، حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب در تابستان امسال به شهرستان طارم اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: همه ساله در فصل گرما با کاهش شدید آب، رودخانه قزل اوزن در معرض آسیب های جدی زیست محیطی قرار گرفته و همزمان با کم آبی خسارت های زیادی به کشاورزان طارم وارد گردید که خوشبختانه امسال این مشکل مرتفع شد.