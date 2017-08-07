۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

رزمایش دریایی مشترک لیتوانی، لتونی و آلمان در دریای بالتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، زمایش دریایی مشترک «بالترون» با مشارکت کشتی های جنگی سه کشور لیتوانی، لتونی و آلمان امروز در دریای بالتیک آغاز می شود.

وزارت دفاع لیتوانی با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام داشت: رزمایش سالانه دریایی بین المللی بارلتون از ۷ تا ۱۱ آگوست در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی لیتوانی در دریای بالتیک برگزار می شود.

فرماندهی این رزمایش بر عهده لیتوانی خواهد بود.

در این رزمایش عملیات های دفاع اهداف زیردریایی، ارتباطات و امداد و نجات مورد تمرین واقع خواهند شد.

پیمان یزدانی

