بدهی ۲ میلیارد تومانی شهرداری به اداره کل کتابخانه های گلستان

رضا قوانلو در دیدار با تحریریه خبرگزاری مهر که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، اظهار کرد: خبرنگاران باید بر اساس اصل بی طرفی اقدام به انعکاس واقعیات و رخدادها کنند تا جامعه به درک و شناخت درستی از وقایع جامعه برسد.

وی افزود: این اطلاع رسانی دقیق می تواند راهگشا و گره گشا باشد و به رشد و توسعه جامعه کمک کند.

مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: از سال ۸۳ نیم درصد از مجموع درآمد شهرداری ها در یک سال به کتابخانه ها تعلق می گیرد و در حال حاضر ما از شهرداری گرگان دو میلیارد تومان طلب داریم.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات استان گلستان طی یک سال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

قوانلو افزود: خبرنگاران نباید فقط گفته های مدیران را انعکاس دهند بلکه باید با نقد منصفانه موجب پیشرفت جامعه و دستگاه ها شوند.