مراسم بدرقه کاروان دانشجویان به مسابقات یونیورسیاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی به رقابتهای بیست و نهمین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه در وزارت علوم و تحقیقات برگزار شد. در این مراسم محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، محمد دادکان مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد، محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی و تعدادی از روسای فدراسیون ها و مسئولان کمیته ملی المپیک حضور دارند.

در ابتدای این مراسم مجتبی صدیقی با تشکر از وزیر علوم و همچنین وزارت ورزش گفت: ورزش دانشگاهی به سه بخش همگانی، قهرمانی و بین المللی تقسیم می شود که ما در این سه بخش حضور فعالی داریم. همچنین در مسابقات آسیایی و جهانی هم به صورت تخصصی حضور داشته ایم و در طول چهار سال گذشته مقام های خوبی به دست آورده ایم.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در یونیورسیاد گذشته بین ۱۴۵ کشور عنوان نهم را به دست آوردیم و همین موضوع بار این دوره از رقابتها را سنگین می کند.

صدیقی همچنین به تجهیز ۱۰۰ خوابگاه به امکانات ورزشی و اتاق تندرستی اشاره کرد و گفت: امسال ۱۰۰ خوابگاه دیگر هم به این امکانات مجهز خواهد شد.

در ادامه، محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ورزشهای دانشگاهی صحبتهایی را در خصوص نحوه انتخاب و اعزام دانشجویان و کادر فنی این تیم ها بیان کرد.

سپس محمد فرهادی وزیر علوم به اعزام تیم دانشجویان به یونیورسیاد اشاره کرد و گفت: از کلیه بخشهایی که برای اعزام کاروان ورزشی به یونیورسیاد حمایت کرده اند، تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: امیدوارم شما ورزشکاران با روحیه و نشاط در مسابقات شرکت کنید و با دست پر و سلامت به ایران بازگردید و برای کشور افتخارآفرینی کنید.

در پایان این مراسم، از نمایندگان تیم های شرکت کننده در یونیورسیاد تقدیر شد.

مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان از ۲۸ مردادماه لغایت ۸ شهریورماه در کشور چین تایپه برگزار می شود و ایران در این رقابتها ۸ رشته خواهد داشت.