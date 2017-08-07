۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

با حضور وزیر علوم تحقیقات وفناوری؛

مراسم بدرقه کاروان دانشجویان به مسابقات یونیورسیاد برگزار شد

در مراسمی کاروان اعزامی ایران به مسابقات یونیورسیاد جهانی بدرقه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی به رقابتهای بیست و نهمین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه در وزارت علوم و تحقیقات برگزار شد. در این مراسم محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، محمد دادکان مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد، محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی و تعدادی از روسای فدراسیون ها و مسئولان کمیته ملی المپیک حضور دارند.

در ابتدای این مراسم مجتبی صدیقی با تشکر از وزیر علوم و همچنین وزارت ورزش گفت: ورزش دانشگاهی به سه بخش همگانی، قهرمانی و بین المللی تقسیم می شود که ما در این سه بخش حضور فعالی داریم. همچنین در مسابقات آسیایی و جهانی هم به صورت تخصصی حضور داشته ایم و در طول چهار سال گذشته مقام های خوبی به دست آورده ایم.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در یونیورسیاد گذشته بین ۱۴۵ کشور عنوان نهم را به دست آوردیم و همین موضوع بار این دوره از رقابتها را سنگین می کند.

صدیقی همچنین به تجهیز ۱۰۰ خوابگاه به امکانات ورزشی و اتاق تندرستی اشاره کرد و گفت: امسال ۱۰۰ خوابگاه دیگر هم به این امکانات مجهز خواهد شد.

در ادامه، محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ورزشهای دانشگاهی صحبتهایی را در خصوص نحوه انتخاب و اعزام دانشجویان و کادر فنی این تیم ها بیان کرد.

سپس محمد فرهادی وزیر علوم به اعزام تیم دانشجویان به یونیورسیاد اشاره کرد و گفت: از کلیه بخشهایی که برای اعزام کاروان ورزشی به یونیورسیاد حمایت کرده اند، تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: امیدوارم شما ورزشکاران با روحیه و نشاط در مسابقات شرکت کنید و با دست پر و سلامت به ایران بازگردید و برای کشور افتخارآفرینی کنید.

در پایان این مراسم، از نمایندگان تیم های شرکت کننده در یونیورسیاد تقدیر شد.

مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان از ۲۸ مردادماه لغایت ۸ شهریورماه در کشور چین تایپه برگزار می شود و ایران در این رقابتها ۸ رشته خواهد داشت.

کد مطلب 4052596

