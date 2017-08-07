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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۹

روستای منوخ در حومه حمص به کنترل ارتش سوریه درآمد

روستای منوخ در حومه حمص به کنترل ارتش سوریه درآمد

رسانه های خارجی از کنترل ارتش سوریه بر روستای منوخ در حومه حمص خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری موفق به کسب دستاورد جدیدی شدند.

در جریان این عملیات، نیروهای سوری کنترل روستای منوخ در شمال شرق جباب حمد در حومه شرقی حمص را به دست گرفتند.

کد مطلب 4052599
سمیه خمارباقی

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