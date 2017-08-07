روستای منوخ در حومه حمص به کنترل ارتش سوریه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری موفق به کسب دستاورد جدیدی شدند.

در جریان این عملیات، نیروهای سوری کنترل روستای منوخ در شمال شرق جباب حمد در حومه شرقی حمص را به دست گرفتند.