حشد شعبی عراق مواضع داعش را در مرز سوریه زیر آتش قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند که این نیروها مواضع تروریستهای تکفیری داعش را در مرزهای عراق و سوریه گلوله باران کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مردمی عراق صبح امروز، تحرکات داعش را رصد کردند و مواضع آنها را زیر آتش قرار دادند که بر اثر آن علاوه بر انهدام ادوات تکفیری ها شماری از آنها به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.

شایان ذکر است که منابع وابسته به حشد شعبی عراق روز گذشته اعلام کردند: نیروهای مردمی عراق، یورش داعش را در منطقه الجغیفی در غرب استان نینوا و در نزدیکی مرز با سوریه ناکام گذاشتند.

این منابع بیان کردند: تروریستها داعش به دنبال نفوذ به مرزهای عراق و سوریه در این منطقه بودند که رزمندگان نیروهای مردمی که در کمین آنها نشسته بودند این تلاش مذبوحانه تکفیری ها را ناکام گذاشتند و تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.