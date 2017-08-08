به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان بار دیگر در شرایطی سخت هدایت یک تیم را پذیرفت. نفت تهران تیمی که به نظر می‌رسد طلسم شده باشد و هر سال بین مالکان خصوصی دست به دست می‌شود و مربیان زیادی عوض می‌کند، اینبار و بلافاصله پس از قطع همکاری با علی کریمی به سراغ حمید درخشان رفته و وی هم با پذیرفتن ریسکی بالا، یک روز قبل از برگزاری سوپرجام هدایت این تیم را در حالی پذیرفت که با کمی غلو می‌توان گفت اغلب بازیکنان این تیم را نمی‌شناخت.

هدایت تیم نفت با حداکثر مشکلات و حداقل امکانات و بازیکن به درخشان واگذار شد و در عین ناباوری مشاهده شد که این تیم بر خلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، در دو بازی نخست خود با یک پیروزی و یک مساوی خارج از خانه ۴ امتیاز به دست آورد تا با روحیه‌ای مناسب برای دیدار با پرسپولیس آماده شود. به همین بهانه با سرمربی تیم نفت تهران گفتگویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید.

* خبرگزاری مهر - پذیرفتن هدایت نفت با این شرایط ریسک بالایی نبود؟

- حمید درخشان: بله ریسک بسیار بالایی بود که من حاضر به پذیرفتن آن شدم.

* قبلا هم یکبار برای پذیرفتن هدایت پرسپولیس دست به چنین ریسکی زدید و نتایج خوبی هم گرفتید. از جمله دربی که در آن پیروز شدید. آن تجربه بر روی تصمیم شما جهت پذیرفتن ریسک روی تیم نفت تهران تاثیر داشت؟

- بی تاثیر هم نبود. اما به جز آن من روی یک مسائل دیگری حساب کردم و در فاصله یک روز مانده به سوپرجام هدایت این تیم را پذیرفتم. می‌دانستم که با رقم خوردن یکسری اتفاقات که خیلی هم دور از دسترس نیست می‌توان در این تیم نتیجه گرفت.

* ظاهرا حضور شما در این تیم موجبات یکسری دلخوری‌های علی کریمی را هم ایجاد کرده بود.

- من مستقیما چیزی در این خصوص نشنیدم. علی در گذشته شاگرد من بوده و الان هم یکی از بهترین رفیقان من است. فکر نمی‌کنم جای دلخوری وجود داشته باشد. من نیامدم تا علی (کریمی) برود. بلکه اول خود علی نخواست با این تیم ادامه دهد و بعد من به جای او آمدم. همان زمان هم که به نفت آمدم از علی خواستم تا بماند و به ما کمک کند. بهرحال او صلاح کار خودش را دانست. ولی من علی کریمی را بعنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قبول دارم و همیشه او را دوست داشته و دارم و برای من بسیار قابل احترام است. این را هم بگویم اگر به جز نفت تیم دیگری در این شرایط بود هرگز حاضر نبودم این ریسک را بپذیرم و اعتبار خودم را میان بگذارم.

* چرا این ریسک را برای نفت پذیرفتید؟

- از آنجایی که من دین بزرگی از فوتبال تهران به گردن خودم احساس می‌کنم و به فوتبال تهران عرق دارم، برای کمک به فوتبال تهران پا وسط گذاشتم. ضمن این که دست اندرکاران نفت هم از دوستان خوب من هستند و وقتی آنها از من خواستند برای کمک به آنها و نجات این تیم تهرانی به میدان آمدم.

* در دو هفته ابتدایی لیگ نتایج خوبی گرفتید. این نتایج جرقه بوده یا قرار است ادامه داشته باشد؟

- من به نفت آمدم که با این تیم نتیجه بگیرم نه این که به صورت جرقه‌ای در ابتدای فصل امتیاز جمع کنم. البته فقط خواسته من در این زمینه ملاک نیست. ادامه این مسیر با موفقیت همیت جمعی در این باشگاه را می‌طلبد و مسئولان باشگاه هم باید بخواهند و قدم‌های مثبتی در این زمینه بردارند.

* به فاصله کمتر از یک ماه باید دومین دیدار رسمی‌تان را با پرسپولیس داشته باشید. در این رابطه صحبتی دارید؟

- لازم نیست این جملات را تکرار کنم که پرسپولیس خانه من است و بیش از هر تیم دیگری به این تیم علاقه دارم. پیش از هر چیز امیدوارم که این بازی بسیار زیبا باشد و از کیفیت بالایی برخوردار باشد. پرسپولیس تیم بزرگی است و مدعی قهرمانی در این فصل می‌باشد. من هم این تیم را دوست دارم و برای آن همواره احترام قائلم. اما با اطمینان می‌گویم که ما هم در این بازی به میدان نمی‌آییم که بازنده باشیم. ما هم به امتیازات این بازی و حتی به امتیازات کامل آن چشم داریم و برای کسب پیروزی حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم.

* هنوز به تعداد مکفی بازیکن ندارید. به خصوص برای یک چنین دیدار بزرگی با پرسپولیس.

- شاید کمیت بازیکنان ما پایین باشد، اما کیفیت تک تک آنها بالا است و اگر ما در این دو هفته نتایج خوبی گرفتیم، یکی از بزرگ ترین دلایلش همین بوده است. من برای بازی هفته سوم روی قابلیت‌ها و کیفیت بالای تک تک بازیکنانم حساب کرده‌ام و به توانمندی آنها ایمان دارم. من در این تیم نفت بازیکنانی دارم که تک تک شان این توانمندی را دارند که به تنهایی سرنوشت یک بازی بزرگ را رقم بزنند.

* در یکی از آیتم‌های اولین برنامه نود که هفته گذشته روی آنتن رفت طعنه‌ای هم به شما خورد و اشاره‌ای داشت به این که می‌خواهید به هر قمیت در لیگ برتر باشید.

- فردوسی پور یکی از توانمند ترین برنامه سازان صدا و سیمای ایران در طول تاریخ است و از تاثیرگذارترین افراد در فوتبال. من به خوبی به یاد دارم که نقش عادل و برنامه‌اش در حفظ تیم نفت در تهران چقدر زیاد بود. اگر او نبود نفت هم از تهران رفته بود و به سرنوشت دیگر تیم‌هایی که از تهران خارج شدند دچار شده بود. برای همین ما از فردوسی پور انتظار بیشتری داریم و حداقل انتظارمان این است او نگاه عادلانه تری نسبت به این تیم داشته باشد و با نقدهای منصفانه از این تیم حمایت کند.