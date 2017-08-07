شب خاطره یادواره شهدای ترور در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمانشاه؛ عباس سروری در این باره گفت: از آنجایی که دستان پنهانی از آستین استکبار بیرون آمده و قصد تطهیر منافقین را دارند با یادآوری جنایت های جریان نقاق، چهره ی کریه این مزدوران برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: در این برنامه که با حضور بازماندگان ۳۸ نفر از شهدای ترور و جمعی از فرهیختگان برگزار می شود همراهان و شاگردان آیت ا... عراقی به بیان گوشه هایی از خاطرات و فضائل شخصی وی خواهند پرداخت.

سروری خاطر نشان کرد: شهدای ترور کرمانشاه به عنوان موضوعی که تا به حال به صورت جدی به آن پرداخته نشده، ظرفیت بالایی جهت تولید آثار مکتوبی در حوزه انقلاب اسلامی دارد.