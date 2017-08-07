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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

رئیس حوزه هنری کرمانشاه:

شب خاطره یادواره شهدای ترور در کرمانشاه برگزار می شود

شب خاطره یادواره شهدای ترور در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- رئیس حوزه هنری کرمانشاه گفت: مراسم شب خاطره یادواره شهدای ترور در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمانشاه؛ عباس سروری در این باره گفت: از آنجایی که دستان پنهانی از آستین استکبار بیرون آمده و قصد تطهیر منافقین را دارند با یادآوری جنایت های جریان نقاق، چهره ی کریه این مزدوران برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: در این برنامه که با حضور بازماندگان ۳۸ نفر از شهدای ترور و جمعی از فرهیختگان برگزار می شود همراهان و شاگردان آیت ا... عراقی به بیان گوشه هایی از خاطرات و فضائل شخصی وی خواهند پرداخت.

سروری خاطر نشان کرد: شهدای ترور کرمانشاه به عنوان موضوعی که تا به حال به صورت جدی به آن پرداخته نشده، ظرفیت بالایی جهت تولید آثار مکتوبی در حوزه انقلاب اسلامی دارد.

کد مطلب 4052607

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