برقراری ۷۸ هزار تماس با فوریت های پلیسی خراسان جنوبی

به گزار خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار اظهارکرد: تماس های مردمی با پلیس ۱۱۰ در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به کشفیات مواد مخدر انتظامی استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۵ تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای امسال ۳۵۶ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتورسیکلت از قاچاقجیان در استان توقیف شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی کشفیات سلاح های غیر مجاز در استان افزود: از ابتدای امسال دو فقره قتل در استان داشته ایم که هر دو مورد کشف شده است.

سردار شجاع با اشاره به کشف ۵۹ دستگاه خودروی سرقتی در استان از ابتدای امسال ادامه داد: در حوزه سرقت خودرو نیز افزایش را داشته ایم.

افزایش ۷درصدی سرقت ها در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه مجموع سرقت ها در استان ۷ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: از ابتدای امسال ۱۲ مورد سرقت به عنف در استان داشته ایم.

فرمانده انتظامی خراسان با اشاره به افزایش کنترل تردد اتباع خارجی در مرز بیان کرد: از ابتدای امسال ۱۱ هزار نفر از اتباع از مرز مجاز استان تردد داشته اند.

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی اعمال قانون در استان گفت: ۲۸۰ دستگاه خودروی دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در استان توقیف شده است.

سردار شجاع بیان کرد: بالاترین خلافی مربوط به خودرویی با مبلغ ۷۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه توقیف موتورسیکلت های متخلف در استان نیز ۱۱ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۱۶ هزار فقره گواهینامه در استان صادر شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به شماره گذاری ۱۰ هزار خودرو در استان از ابتدای امسال گفت: صدور گذرنامه در استان نیز ۲۷ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲۸ درصدی تصادفات در خراسان جنوبی

وی از افرایش ۲۸ درصدی مجموع تصادفات درون شهری و برون شهری در استان خبر داد و افزود: تصادفات منجر به فوت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال متاسفانه ۸۹ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و برون شهری جان خود را از دست داده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: تصادفات جرحی طی این مدت ۲۷ درصد افزایش و تعداد مجروحین نیز ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در طرح تابستانه پلیس ۱۰۰ دستگاه خودرو به صورت محسوس و نامحسوس فعال است.

سردار شجاع از برقراری پنج هزار و ۶۵ تماس با مرکز ۱۹۷ پلیس خبر داد و افزود: تعداد تماس ها با این مرکز ۷ درصد افزایش داشته که تقدیر از پلیس ۲۵ درصد و راهنمایی گرفتن از پلیس توسط این مرکز ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس بیان داشت: از ابتدای امسال حدود دو هزار نفر به واحدهای مشاوره ای مراجعه داشته اند که ۸۱ درصد پرونده های تشکیل شده در این واحدها منجر به سازش شده است.