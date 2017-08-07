به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین اعلام کرد: قطر با پناه دادن به عناصر افراطی و پذیرش آنها تهدیدی برای امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود.

وی گفت: اقدامات قطر و سیاست های یکجانبه این کشور، امنیت همسایگانش را تهدید می کند، دوحه همچنان به مداخله در امور داخلی بحرین و جاسوسی از نهادهای امنیتی و نظامی ما ادامه می دهد.

راشد بن عبدالله آل خلیفه افزود: دخالت های قطر موضوع جدیدی نیست و این کشور در مداخله های خود تا اندازه حمایت از تروریسم رسیده است. رسانه های دوحه نقش مهمی در رویدادها دارند. منظور من شبکه الجزیره است که تمامی امکانات خود را برای پوشش رسانه ای جانبدارانه و اهداف غیر ملی به کار گرفته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود ایران را به «صادر کردن تفکرات افراط گرایانه، قاچاق سلاح و مواد منفجره و انتقال تکنولوژی ساخت مواد منفجره به طرف های فاقد صلاحیت» متهم کرد.