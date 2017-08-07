۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

زمین لرزه ۳ ریشتری رامیان را لرزاند

رامیان- زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر رامیان واقع در شرق گلستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین سه ریشتری ظهر دوشنبه رامیان واقع در شرق گلستان را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت ۱۴ و ۴۱ دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

بر اساس گزارش مدیریت بحران گلستان، هیچ خسارتی بر اثر این زمین لرزه گزارش نشده است.

