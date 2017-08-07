پرداختی ۴۰۰ میلیونی‌ یک‌ مدیر کل‌ ورزشی بنام‌ خودش

به گزارش خبرگزاری مهر، تابناک ورزشی در این مورد نوشت: در این نامه که طی واپسین روز رسمی کاری سال گذشته امضا شده است، مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با ارسال نامه ای به بخش ذیحسابی این اداره کل، دستور واریز مبلغ ۳۹۲ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای گسترش ورزش همگانی(!) به شماره حساب شخصی خود را داده است.

این پرداختی نجومی از محل اعتبارات ورزش همگانی، در حالی انجام شده که پیش از این کمبود بودجه و اعتبار به عنوان یکی از معضلات و موانع مهم توسعه ورزش بین اقشار مردم در کشور و سرانه پایین ورزش در استان ها، اعلام شده است.

نکته جالب این سند، امضای علی یاور عزیزپور زیر نامه ای است که در سطر بالایی آن، دستور واریز مبلغ باز ذکر نام و شماره حساب شخصی تحت عنوان حق مدیریتی را صادر کرده است.

لازم به یادآوری است که رییس جمهور بعد از افشای موج بزرگ تخلفات و پرداختی های نجومی به مدیران دولتی، ضمن عذرخواهی از مردم و رهبری، اعلام کرده بود در این زمینه با تخلفات برخورد خواهد شد و مبالغ مذکور به بیت المال عودت داده می شود.