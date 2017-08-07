انجمن های اسلامی بستری برای ارائه سبک زندگی دینی به جوانان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی ظهر دوشنبه در دومین نشست اتحادیه انجمن های اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: انجمن ها اتحادیه هایی بسیار قوی و خوبی هستند.

وی با بیان اینکه انجمن های باید بستری برای فعالیت های نسل جدید باشند، افزود: با توجه به وجود فضای مجازی، جوانان در معرض خطر بوده که باید مورد توجه هیئت ها و انجمن ها قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه انجمن ها باید نیروساز باشند، اظهار کرد: همچنین انجمن ها باید مرکز تربیت نیروهایی قوی قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل انجمن های اسلامی بیان کرد: انجمن ها می توانند بستری مناسب برای ارائه الگوهای سبک زندگی دینی برای جوانان باشند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه تشکل های دینی نقش بسزایی در جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارند، گفت: این تشکل ها می توانند در راستای ترک اعتیاد، شورای فرهنگی انجمن ها تشکیل شود.

وی ادامه داد: اگر هر کدام از هیئت های مذهبی در راستای رفع مشکل اعتیاد، یک نفر را از این امر منع کنند، افراد زیادی نیز از این آسیب اجتماعی فاصله می گیرند.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط کنونی که بستر کار فرهنگی مهیا است، باید نقشه راهی برای انجمن ها مشخص باشد.