بازنگری و کیفی سازی رشته ها در اولویت دانشگاه پیام نور قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مهرنیا، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دانشگاه پیام نور برگزار شد اظهارداشت: دانشگاه پیام نور به عنوانی یکی از مراکز شاخص دانشگاهی توانسته در مسیر علم آموزی و اخلاق گام مهی بردارد و به دور از سیاسی بازی با محور قرار دادن اخلاق با کمترین مشکل در این عرصه اخلاق و علمآموزی را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.

دانشگاه پیام نور بدون کنکور دانشجو می پذیرد

وی بیان کرد: پذیرش دانشجو بدون کنکور در ۲۱۱ کد رشته از ۱۹ مردادماه در قزوین آغاز می شود و علاقمندان می توانند در رشته های مورد نظر نام نویسی کنند.

مهرنیا اضافه کرد: در استان قزوین ۹ مرکز و واحد دانشگاهی فعالیت می کند و رشته های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر، معماری و زبان های خارجی برای علاقمندان آماده پذیرش دانشجوست.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین تصریح کرد: بسیاری از جوانان ما علاقمند تحصیل هستند ولی بدلایلی قادر به عبور از سد کنکور نیستد در حالی که شاید اگر بتوانند با راحتی بیشتری وارد دانشگاه شوند از بسیاری از افراد پذیرفته شده نیز قویتر باشند لذا این دانشگاه با این حرکت تلاش می کند امکان تحصیل عادلانه و بدون استرس و دغدغه کنکور را برای همگان فراهم کند.

تسهیلات ویژه برای دانشجوی میهمان شدن و انتقال در واحدها

مهرنیا اضافه کرد: در رشته های مقطع کارشناسی ارشد هرجا پذیرفته شدگان، نیازمند میهمان شدن و یا انتقال واحد باشند به سهولت این کار انجام می شود و با تقسیط شهریه ها تلاش می کنیم علم آموزان هیچ دغدغه ای برای تحصیل نداشته باشند.

وی بیان کرد: با همراهی مناسب انجام شده هنوز هم بسیاری از فارغ التحصیلان در خصوص هزینه های خود به دانشگاه بدهکارند اما هیچ فشاری برای دریافت آن وارد نشده تا در زمان گشایش مالی نسبت به تسویه اقدام کنند و این تعامل ارزشمند است.

پیام نور دانشگاهی کتاب محور است

مهرنیا در ادامه اظهارداشت: اگر دانشگاهی کتاب محور بوده و یکپارچه سازی آزمون های خود را عملی کند می تواند در مسیر کیفی سازی موفق باشد که خوشبختانه در دانشگاه پیام نور در این راستا موفق عمل شده است.



وی یادآورشد:سالهاست این دو محور دردانشگاه پیام نور اجرایی شده و دانشجویان ما هم «کتاب محور» هستند و هم «آزمون یکپارچه» دارند که این کار به کیفی سازی آموزش ها کمک می کند و در کنار تامین شرایط دیگر، وضعیت مناسبی برای تحصیل و ظهور استعدادها مهیا شده است.

مهرنیا یادآورشد:در برگزاری آزمون دانشگاه هیچ محدودیتی نداریم و دانشجویان میتوانند اگر در مکانی غیر از واحد دانشگاهی اقامت دارند آزمون خود را در هر مکانی که علاقمند هستند برگزار کنند و در این بخش نیز دغدغه ای نیست.

وی گفت: در استان در تمامی رشته محل در حوزه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، دانشجو می پذیریم و این دانشگاه قطب رشته های تخصصی معدن و اکتشاف، تجهیزات کشاورزی، آزمایشگاهی، پایگاه اطلاعات مکانی GIS است که روی اطلاعات ماهواره ای کار می کنیم.

مهرنیا بیان کرد: با داشتن نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به روز و مدرن با افتخار قادریم در زمینه اکتشاف آب در شرایط بحرانی، آزمایش مواد معدنی و مشاوره های تخصصی می توانیم به مسئولان استان در برنامه ریزی ها کمک کرده و توانمندی های خود را عرضه کنیم تا به توسعه و حل مشکلات استان کمک شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین اضافه کرد: دانشگاه پیام نور قزوین امکانات، تجهیزات علمی، آزمایشگاهی و ورزشی بسیار خوبی دارد که سرمایه های ملی است و می تواند در اختیار همه گروهها و بخش های دولتی و بخش خصوصی استان قرار گیرد و در وضعیتی هستیم که می توانیم بسیاری از نیازها را پاسخ دهیم تا مجبور به کمک گرفتن از استانهای دیگر نباشیم.

ظرفیت کارآفرینی در دانشگاه پیام نور/ امکانات آزمایشگاهی مدرنی برای خدمت رسانی داریم

وی اظهارداشت: برخی رشته های هنر این دانشگاه مانند نقاشی، کتابت و نگارگری، مرمت بناهای تاریخی و صنایع دستی از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند و بیشتر دانشجویان این رشته در حین و یا پس از تحصیل مشغول کار شده و قادرند معیشت خود را تامین کنند.

مهرنیا افزود: در اجرای پروژه های اکتشاف آب و معدن، خدمات آزمایشگاهی، قادریم خدمات موثری در استان ارائه کنیم که از استاندار محترم و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار داریم با بررسی قابلیت های این دانشگاه برای تعامل بیشتر و استفاده از این امکانات آموزشی و علمی برنامه ریزی کنند.

وی بیان کرد: بدنبال ایجاد کارآفرینی برای دانشجویان هستیم و در این راستا در واحد بویین زهرا قابلیت های تولید پسته، در الوند برای تولید قارچ، در تاکستان برای کشمش و انگور، برنامه ریزی شده تا بتوانیم به اشتغال در این حوزه ها کمک کنیم.

کیفی سازی رشته ها و تحصیل در اولویت است

مهرنیا اظهارداشت: با افزایش رشته های دانشگاهی و مراکز علمی شاید در مقطعی رقابت جدی در افزایش رشته ها بود اما امروز زمان توسعه کمی سپری شده و ما نیز دنبال «توسعه کیفی» در دانشگاه هستیم لذا بازنگری در رشته ها در دستور کار است تا با حذف رشته های اضافی و غیرکارآمد نسبت به رشته های جدید متناسب با نیازهای مردم اقدام کنیم.

تحصیل ۷۷۵۳ دانشجو در ۲۱۱ کد رشته

رئیس دانشگاه پیام نور قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷۵۳ دانشجو در ۲۱۱ کد رشته در این دانشگاه تحصیل می کنند و از سال ۸۰ تاکنون ۲۵ هزار و ۳۳ نفر در رشته های مختلف قارغ التحصیل شده اند.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی ۹۵ و ۹۶ هم تعداد ۲۴۶۴ دانشجو در رشته های مختلف فارغ التحصیل شده اند و با داشتن ۶۱ نفر هیئت علمی که بیش از ۷۰ درصد آنها را استادیار و استاد و ۱۰ درصد را دانشیارتشکیل می دهد از پشتوانه علمی خوبی برای تدریس برخورداریم.

مهرنیا گفت: در مرکز قزوین تعداد ۱۵ آزمایشگاه تخصصی، در تاکستان ۷ آزمایشگاه، در بویین زهرا نیز تعدادی از این آزمایشگاهها فعال شده ودر تاکستان قطب نجوم هستیم و با داشتن رصد خانه ای کوچک قادریم این ظرفیت را در اختیار دیگر علاقمندان قرار دهیم و در کشاورزی و زمین شناسی و زیست شناسی هم سرآمد هستیم.

راه اندازی بزرگترین مرکز مشاوره در دانشگاه

وی بیان کرد: با راه اندازی بزرگترین مرکز مشاوره تخصصی و استفاده از پزشکان روان شناس و روان پزشک بزودی آماده ارائه خدمات کارشناسی به دانشجویان خواهیم بود و با راه اندازی تلویزیون تعاملی مجموعه آرشیوی خوبی از آموزش ها، تدریس های آکادمیک، در اخیتار علاقمندان در فضای مجازی قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه پیام نور یادآورشد: در تولید محتوای دروس الکترونیک هم بستر لازم مهیا شده و در این مسیر بخش آموزش از راه دور را فعال خواهیم کرد.

مهرنیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص اینکه آیا پذیرش بدون کنکور موجب افت کیفی تحصیلی و حضور افراد کم دانش در دانشگاه نخواهد شد اظهارداشت: اولا باید شرایط تحصیل برای همه گروههای جامعه فراهم شود زیرا بسیاری از کسانی که نتوانسته اند در کنکور قبول شوند ناتوان نیستند بلکه علم خوبی دارند ولی به دلیل ظرفیت محدود پذیرش، در ورود مشکل داشته اند.

وی اضافه کرد: همچنین شرایط تحصیل در این دانشگاه به گونه ای است که اگر دانشجویی تلاش لازم را انجام ندهد قادر به پایان تحصیل و فارغ التحصیلی نخواهد شد و در واقع این نقیصه را با کیفی سازی تدریس جبران کرده ایم تا اگر بندرت افراد ضعیفی وارد دانشگاه شوند در خروجی نتیجه مطلوب را داشته باشند و یا در حین تحصیل حذف شوند و یا با شرایط هماهنگ شوند.

۶۵ درصد دانشجویان زمین شناسی جذب کار می شوند

مهرنیا بیان کرد: در برخی رشته ها مانند فنی و مهندسی، زیست شناسی، زمین شناسی وضعیت خوبی داریم و اکثر دانشجویان این رشته ها در پیدا کردن شغل مشکلی ندارند و برای نمونه ۶۵ درصد دانشجویان رشته زمین شناسی صاحب شغل می شوند.