نمایشگاه مطبوعات آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز خبرنگار هشتمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان با حضور فرماندار ارومیه، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و جمعی از مسئولان آذربایجان غربی در ارومیه آغاز بکار کرد.

در این نماشگاه ۹۸ رسانه از جمله خبرگزاری‌های مرجع کشور، روزنامه‌ها و نشریه‌های کثیرالانتشار و پایگاه‌های خبری محلی و منطقه‌ای حضور دارند و محصولات رسانه‌ای خود را به عرضه عمومی گذاشته‌اند.

نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری آذربایجان غربی از تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برگزار می‌شود و علاقه مندان از ساعت ۱۷ الی ۲۳ می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

این نمایشگاه امروز با حضور فرماندار ارومیه، مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، رئیس صدا و سیمای آذربایجان غربی و دیگر مسئولین استانی و محلی افتتاح شد.