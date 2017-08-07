رفع مشکلات تردد دریایی برای اهالی جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر دوشنبه در بازدید از اسکله صیادی وپایانه مسافربری مروارید خارگ اظهار داشت: در حوزه تردد دریایی در حوزه حمل و نقل ورود ویژه ای داشتیم و با حساسیت خاص به مشکلات تردد را رصد می‌کنیم و در صورت نیاز ورود می‌کنیم.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: نگاه استاندار و فرماندار بوشهر به جزیره خارگ نگاه ویژه‌ای است و به‌صورت روزانه مسائل خارگ را پیگیری می کنند.

وی افزود: شرایط ورود بخش خصوصی را با تمام توان و ظرفیت بخشداری را بکار گرفته‌ایم تا بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و مبنای کار ما صداقت و استفاده از توان حداکثری در منطقه است.

رضایی ادامه داد: متاسفانه اطلاعات نادرستی برخی اوقات به مردم داده می‌شود که به نظر می‌رسد با اهداف خاصی است، تنها راه برون رفت از مشکلات خارگ همدلی همزبانی است.

وی تصریح کرد: از اولین روز، مدیریت اینجانب در خارگ بر اصل همدلی و همراهی بوده و تا اخرین روز هم به اصل استوار خواهم ماند، ارائه خدمات به مردم مدنظر دولت است نه اشخاص و گروه ها.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که اکثر ریشه قدیمی دارند ، ولی هم اکنون با همکاری اداره بندر و دریانوردی خارگ پایانه مسافری مروارید تجهیز و استاندارد شده و کفیت ارائه خدمات مناسبی در رفاه شهروندان و مسافرین دارد.

رضایی با اشاره به ظرفیت مسافر در مسیر خارگ به گناوه و بوشهر بیان داشت: هم اکنون بیش از ٧٠٠ صندلی در این مسیر وجود دارد که شش شناور مسئول جابجایی مسافران هستند.