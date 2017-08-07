  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

بخشدار ویژه خارگ خبر داد؛

رفع مشکلات تردد دریایی برای اهالی جزیره خارگ

رفع مشکلات تردد دریایی برای اهالی جزیره خارگ

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ از رفع مشکلات تردد دریایی به جزیره خارگ خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ٧٠٠ صندلی در این مسیر وجود دارد که شش شناور مسئول جابجایی مسافران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر دوشنبه در بازدید از اسکله صیادی وپایانه مسافربری مروارید خارگ اظهار داشت: در حوزه تردد دریایی در حوزه حمل و نقل ورود ویژه ای داشتیم و با حساسیت خاص به مشکلات تردد را رصد می‌کنیم و در صورت نیاز ورود می‌کنیم.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: نگاه استاندار و فرماندار بوشهر به جزیره خارگ نگاه ویژه‌ای است و به‌صورت روزانه مسائل خارگ را پیگیری می کنند.

وی افزود: شرایط ورود بخش خصوصی را با تمام توان و ظرفیت بخشداری را بکار گرفته‌ایم تا بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و مبنای کار ما صداقت و استفاده از توان حداکثری در منطقه است.

رضایی ادامه داد: متاسفانه اطلاعات نادرستی  برخی اوقات به مردم داده می‌شود که به نظر می‌رسد با اهداف خاصی است، تنها راه برون رفت از مشکلات خارگ همدلی همزبانی است.

وی تصریح کرد: از اولین روز، مدیریت اینجانب در خارگ بر اصل همدلی و همراهی بوده و تا اخرین روز هم به اصل استوار خواهم ماند، ارائه خدمات به مردم مدنظر دولت است نه اشخاص و گروه ها.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که اکثر ریشه قدیمی دارند ، ولی هم اکنون با همکاری اداره بندر و دریانوردی خارگ پایانه مسافری مروارید تجهیز و استاندارد شده و کفیت ارائه خدمات مناسبی در رفاه شهروندان و مسافرین دارد.

رضایی با اشاره به ظرفیت مسافر در مسیر خارگ به گناوه و بوشهر بیان داشت: هم اکنون بیش از ٧٠٠ صندلی در این مسیر وجود دارد که شش شناور مسئول جابجایی مسافران هستند.

کد مطلب 4052634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها