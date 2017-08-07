به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی بابایی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در همدان با اشاره به رشد شطرنج استانهمدان در سالهای گذشته اظهار داشت: در سالهای گذشته با اندک توجه مسئولان و حمایت خانوادهها و بخش خصوصی و تلاش مجموعه هیئت شطرنج استانهمدان، شاهد رشد این ورزش در استانهمدان بودهایم.
وی بابیان اینکه درگذشته تعداد شطرنجبازان بالای ریتینگ ۲ هزار در همدان تنها دو نفر بود که خوشبختانه اکنون ۱۲ نفر شطرنجباز بالای ریتینگ ۲ هزار در همدان داریم، گفت: طی برگزاری مسابقات مختلف به این آمار رسیدیم و هدفمان پرورش استاد بزرگ بینالمللی شطرنج و استاد فیده در همدان است.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به وضعیت تیم شطرنج همدان گفت: در حال حاضر تیم شطرنج همدان در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و با هدفگذاری صورت گرفته به جمع ۵ تیم برتر کشور خواهیم رسید.
بابایی با بیان اینکه مشکل اصلی نبود اسپانسر برای ورود به مسابقات لیگ برتر است، گفت: تیمهایی در لیگ برتر با هزینههای چند صدمیلیونی فعالیت میکنند اما ما با کمترین هزینه به این جایگاه رسیدهایم و باید بخش خصوصی به کمک شطرنج استانهمدان بیاید تا جایگاه خود را بهتر کنیم.
وی با اشاره به حضور مربیان برتر و بینالمللی کشور در همدان بیان کرد: برای ارتقای فنی شطرنجبازان استان در سالهای گذشته کلاسهای آموزشی مختلفی با حضور احسان قائممقامی و سایر شطرنجبازان بینالمللی و مطرح کشور در همدان برگزار شده که رشد فنی شطرنج همدان را مدیون برگزاری این آموزشها هستیم.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: همچنین در بحث داوری استانهمدان دارای ۳ داور بینالمللی شطرنج است که در نوع خود در کشور بسیار کمنظیر بوده و نشان از توانمندی شطرنجبازان استان دارد.
بابایی با اشاره به برگزاری جشنواره شطرنج قهرمانی کشور گفت: در آینده نزدیک شاهد برگزاری دو رویداد مهم کشوری در همدان هستیم و از ۲۱ مردادماه تا ۲۸ مرداد همدان میزبان جشنواره شطرنج قهرمانی کشور در بخش آقایان در همدان بوده و در حال حاضر نیز در بخش بانوان این مسابقات در اراک در حال برگزاری است.
وی یادآور شد: ۳۰ شهریورماه نیز مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابنسینا در همدان با حضور پرتعداد کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.
