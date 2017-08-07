  1. استانها
  2. همدان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا در همدان برگزار می‌شود

مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا در همدان برگزار می‌شود

همدان - رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی بابایی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در همدان با اشاره به رشد شطرنج استان‌همدان در سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال‌های گذشته با اندک توجه مسئولان و حمایت خانواده‌ها و بخش خصوصی و تلاش مجموعه هیئت شطرنج استان‌همدان، شاهد رشد این ورزش در استان‌همدان بوده‌ایم.

وی بابیان اینکه درگذشته تعداد شطرنج‌بازان بالای ریتینگ ۲ هزار در همدان تنها دو نفر بود که خوشبختانه اکنون ۱۲ نفر شطرنج‌باز بالای ریتینگ ۲ هزار در همدان داریم، گفت: طی برگزاری مسابقات مختلف به این آمار رسیدیم و هدفمان پرورش استاد بزرگ بین‌المللی شطرنج و استاد فیده در همدان است.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به وضعیت تیم شطرنج همدان گفت: در حال حاضر تیم شطرنج همدان در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و با هدف‌گذاری صورت گرفته به جمع ۵ تیم برتر کشور خواهیم رسید.

بابایی با بیان اینکه مشکل اصلی نبود اسپانسر برای ورود به مسابقات لیگ برتر است، گفت: تیم‌هایی در لیگ برتر با هزینه‌های چند صدمیلیونی فعالیت می‌کنند اما ما با کمترین هزینه به این جایگاه رسیده‌ایم و باید بخش خصوصی به کمک شطرنج استان‌همدان بیاید تا جایگاه خود را بهتر کنیم.

وی با اشاره به حضور مربیان برتر و بین‌المللی کشور در همدان بیان کرد: برای ارتقای فنی شطرنج‌بازان استان در سال‌های گذشته کلاس‌های آموزشی مختلفی با حضور احسان قائم‌مقامی و سایر شطرنج‌بازان بین‌المللی و مطرح کشور در همدان برگزار شده که رشد فنی شطرنج همدان را مدیون برگزاری این آموزش‌ها هستیم.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: همچنین در بحث داوری استان‌همدان دارای ۳ داور بین‌المللی شطرنج است که در نوع خود در کشور بسیار کم‌نظیر بوده و نشان از توانمندی شطرنج‌بازان استان دارد.

بابایی با اشاره به برگزاری جشنواره شطرنج قهرمانی کشور گفت: در آینده نزدیک شاهد برگزاری دو رویداد مهم کشوری در همدان هستیم و از ۲۱ مردادماه تا ۲۸ مرداد همدان میزبان جشنواره شطرنج قهرمانی کشور در بخش آقایان در همدان بوده و در حال حاضر نیز در بخش بانوان این مسابقات در اراک در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: ۳۰ شهریورماه نیز مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا در همدان با حضور پرتعداد کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4052636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها