امکانات ورزش دانشجویان دو برابر شده/دانشجویان مستعد شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به رقابت های بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان گفت: باید دانشجویان مستعد در ورزش شناسایی شوند و در دانشگاه ها روی آنها کار و برنامه ریزی صورت بگیرد تا بتوانند در سطح ملی و بین المللی حضور موفقی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی و همگانی همزمان باید با هم توسعه یابد و ما هم باید امکانات لازم را فراهم کنیم. در طول چهار سال گذشته امکانات ورزشی دانشجویان دو برابر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: به عنوان مثال سال گذشته ۱۰۰ خوابگاه را به اتاق تندرستی و امکانات ورزشی تجهیز کردیم و سال آینده هم صد خوابگاه دیگر هم تجهیز می شوند.

فرهادی همچنین درباره اینکه خودش پیگیر ورزش هست یا خیر؟ گفت:بله، من به ورزش و به خصوص ژیمناستیک علاقه مندم و آن را پیگیری می کنم والیبال را هم دوست دارم و فوتبال را هم کم و بیش دنبال می کنم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا جوایز قهرمانان مسابقات یونیورسیاد نسبت به دوره گذشته دو برابر شده است یا خیر گفت: جوایز افزایش یافته است.