۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

فرهادی عنوان کرد:

امکانات ورزش دانشجویان دو برابر شده/دانشجویان مستعد شناسایی شوند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می گوید امکانات ورزشی دانشجویان طی چهار سال گذشته دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به رقابت های بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان گفت: باید دانشجویان مستعد در ورزش شناسایی شوند و در دانشگاه ها روی آنها کار و برنامه ریزی صورت بگیرد تا بتوانند در سطح ملی و بین المللی حضور موفقی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی و همگانی همزمان باید با هم توسعه یابد و ما هم باید امکانات لازم را فراهم کنیم. در طول چهار سال گذشته امکانات ورزشی دانشجویان دو برابر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: به عنوان مثال سال گذشته ۱۰۰ خوابگاه را به اتاق تندرستی و امکانات ورزشی تجهیز کردیم و سال آینده هم صد خوابگاه دیگر هم تجهیز می شوند.

فرهادی همچنین درباره اینکه خودش پیگیر ورزش هست یا خیر؟ گفت:بله، من به ورزش و به خصوص ژیمناستیک علاقه مندم و آن را پیگیری می کنم والیبال را هم دوست دارم و فوتبال را هم کم و بیش دنبال می کنم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا جوایز قهرمانان مسابقات یونیورسیاد نسبت به دوره گذشته دو برابر شده است یا خیر گفت: جوایز افزایش یافته است.

