«کآشوب» به بازار کتاب رسید/ روایت نسل امروز از روضه عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کاشوب» شامل بیست و سه روایت از روضه‌هایی که زندگی شده است به قلم بیست سه نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر از سوی نشر اطراف منتشر شد.

این کتاب که به دبیری نفیسه مرشدزاده تولید شده است نخستین اثر از این مجموعه و ناشر به شمار می‌رود.

عنوان «کاشوب» بر این کتاب نیز برگرفته از ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی است.

در این کتاب نوشته‌هایی به قلم حمید محمدی محمدی، احسان حسینی‌نسب، ‌محسن حسام مظاهری، سید احمد بطحائی، مرتضی کاردر، یاسر مالی، احسان رضایی، آرش سالاری و... درج شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: نویسندگان دعوت شده به «کآشوب» همه تلاش کرده‌اند گزارشی صادقانه و عینی از روضه‌هایی زندگی شده بدهند. روایت‌های واقعی و مستند از نسبت نسل‌های متفاوت امروز با واقعه سال ۶۱ هجری.

این کتاب تلاش کرده تا با توجه به گستره و تنوع زاویه دید نویسندگان، به یک اتفاق واحد در خود دست پیدا کند و مخاطب خود را از وحدت موجود در متن بهره‌مند کند. به همین خاطر در این کتاب از سویی لحن‌ها و روایت‌های مختلف هر یک طعم خاص خود را دارند و از سوی دیگر اثر راوی تجربه واحدی است که شبیه هیچ یکی از تجربه‌های حاضر در متن کتاب نیست.

ناشر این کتاب اعلام کرده است که تصمیم دارد هر ساله در قالب این مجموعه از نویسندگانی دعوت کند تا تجربه زیسته خودشان با این آیین را در قالب روایت بنویسند.

«کاشوب» در ۲۰۶ صفحه و با قیمت ۱۵۵۰۰ تومان منتشر شده است.