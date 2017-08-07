احمدزاده و ماهینی قطعا به دیدار برابر نفت می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی بازیکنان مصدوم پرسپولیس در تمرینات روزهای اخیر بوده اند.

مصدومیت احمدزاده و ماهینی بطور کامل برطرف شده و آنها بدون مشکل می توانند در صورت صلاحدید کادرفنی سرخپوشان پایتخت بازی کنند. همچنین حسینی نیز شرایط بازی کردن را پیدا کرده است اما سرمربی پرسپولیس نمی خواهد ریسک کند تا مصدومیت همسترینگ پای کاپیتان تیمش تجدید شود.

در بین مصدومان پرسپولیس، وضعیت ربیع خواه مبهم است و کادر پزشکی پرسپولیس قرار است پیش از بازی مقابل نفت تهران در این باره تصمیم بگیرند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس در هفته سوم رقابت های لیگ برتر ساعت 20:45 روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.