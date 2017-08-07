  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

احمدزاده و ماهینی قطعا به دیدار برابر نفت می رسند

احمدزاده و ماهینی قطعا به دیدار برابر نفت می رسند

وضعیت دو بازیکن مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با نفت تهران مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی بازیکنان مصدوم پرسپولیس در تمرینات روزهای اخیر بوده اند.

مصدومیت احمدزاده و ماهینی بطور کامل برطرف شده و آنها بدون مشکل می توانند در صورت صلاحدید کادرفنی سرخپوشان پایتخت بازی کنند. همچنین حسینی نیز شرایط بازی کردن را پیدا کرده است اما سرمربی پرسپولیس نمی خواهد ریسک کند تا مصدومیت همسترینگ پای کاپیتان تیمش تجدید شود.

در بین مصدومان پرسپولیس، وضعیت ربیع خواه مبهم است و کادر پزشکی پرسپولیس قرار است پیش از بازی مقابل نفت تهران در این باره تصمیم بگیرند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس در هفته سوم رقابت های لیگ برتر ساعت 20:45 روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4052641
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها