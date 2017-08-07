مصوبات مهم امروز پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع پارلمانی عراق اعلام کرد: پارلمان در جلسه امروز ماده مربوط به نسبت ۱.۷ در قانون انتخابات شورای استانهای عراق را تصویب کرد.

در این جلسه که به ریاست سلیم الجبوری برگزار شد ۱۸۰ نماینده پارلمان عراق حضور داشتند.

همچنین در این جلسه بررسی مربوط به ماده ۳۷ مربوط انتخابات شورای استانی کرکوک به تعویق افتاد.

نمایندگان فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر به تصویب ماده ۱۲ قانون انتخابات درباره نسبت ۱.۷ اعتراض کردند.

ضیاء الاسدی از نمایندگان این فراکسیون گفت: پارلمان در جلسه امروز خود به ماده ۱۲ پیشنهادی از سوی دولت درباره قانون انتخابات شورای استانها درباره ۱.۷ رای داد. رای گیری با وجود اعتراض ما صورت گرفت و ما خواستار نسبت ۱.۴ بودیم. ما مخالف این نسبت هستیم و این به سبب اصرار فراکسیون های بزرگ بر مواضع خود و اصرار بر تحقق منافعشان بود. این مغایر با تحقق عدالت و نسبت عادلانه برای همه در استانها بود.

وی افزود: نسبت ۱.۷ برای تشکل های بزرگ و متوسط آسان است اما برای تشکل های کوچک بسیار دشوار است.

همچنین یک منبع پارلمانی از مصوبه مجلس در زمینه برگزاری همزمان انتخابات محلی و پارلمانی خبر داد و افزود: مجلس در جلسه امروز خود با برگزاری انتخابات شورای استانها در همان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی موافقت کرد.