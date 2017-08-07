مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی پرس سینه استانهمدان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی پرس سینه استانهمدان برای اعزام به مسابقات کشوری در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات با حضور ۸۱ ورزشکار از همدان، قهاوند، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن، اسدآباد، تویسرکان و ملایر به میزبانی شهرستان تویسرکان در سالن ۲۰۰۰ نفری الغدیر برگزار شد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استانهمدان با اشاره به نتایج مسابقات گفت: در پایان در وزن ۵۲ کیلوگرم در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب امیرمحمد بدری، محمدامین ششیکانی، امیرحسین سعیدی، رحمت اله ظاهری در وزن ۵۶ کیلوگرم در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب محمدرضا صفری، پیمان قنبری، مصطفی اسدبیگی، ناصر شیرخانلو، در وزن ۶۰ کیلوگرم در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب محمدمهدی قایدی، فرهاد زینی، حسن تزاهی، محسن گزازی، در وزن ۶۷.۵ کیلوگرم نفرات برتر شدند.
وی عنوان کرد: در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب غلامرضا زنگنه، امیرحسین زینالعابدینی، داوود حسینآبادی، حسین سرشار در وزن ۷۵ کیلوگرم در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب محمد عابدزاده، پیمان مالوند، مهدی دباغی، رضا طهماسبی در وزن ۸۲.۵ کیلوگرم در جایگاههای برتر ایستادند.
خدابنده لو با اشاره به سایر نتایج گفت: در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب علیرضا رفیعیان، علیرضا فراهان، محمد احدیان، جواد نوروزی در وزن ۹۰ کیلوگرم در رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب حسین سلطانی، پیمان لطفی مراد، اسد اله زندی، عباس بیات در وزن ۱۰۰ کیلوگرم نفرات برتر شدند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استانهمدان عنوان کرد: همچنین در رده سنی نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان به ترتیب امیرحسین ملکی، محمدحسینآبادی، حسین محمد ظاهری در وزن ۱۱۰ کیلوگرم در رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به ترتیب میلاد عباسآبادی، رضا کرمی، مصطفی نعمتی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در رده سنی جوانان و بزرگسالان مهدی مینایی، زهیر زند عباسآبادی نفرات برتر شدند.
وی با اشاره به پرهزینه بودن رشته بدنسازی و پرورش اندام ورزش بیان کرد: رشته بدنسازی و پرورش اندام ورزشی پرهزینه است و هر ورزشکار که قصد شرکت در مسابقات کشوری را دارد باید حداقل ۳۰ میلیون تومان هزینه کند، بنابراین این رشته نیاز به اسپانسر دارد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استانهمدان بابیان اینکه در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استانهمدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت میکنند، گفت: در این تعداد باشگاه بهطور سازمانیافته شش هزار نفر فعالیت میکنند.
