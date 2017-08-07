به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، سردار محمدتقی شاهچراغی نقش رسانه ها را به خنثی کردن توطئه های دشمن بسیار حساس و حائز اهمیت خواند و ابراز داشت: دشمن که از رسیدن به هدف سلطه بر امت اسلامی نا امید و مایوس شده این بار می کوشد تا از طریق هجمه های فرهنگی راه نفوذ خود را هموار کند لذا استفاده از ظرفیت رسانه در برابر هجمه های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: باتوجه به اینکه امروز جنگ دنیا بر سر تمدن و افکار اسلامی است لذا رسانه بهترین پاسخ در برابر اقدامات ضد فرهنگی دشمن به شمار می رود و استفاده از این ظرفیت باید ملاک همه مسئولان اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بابیان اینکه امروزه جنگ نظامی بی‌معنا است و این مسئله تنها در افکار گنجانده‌شده است، ابراز داشت: در شبیخون فرهنگی که دشمن همه جانبه امت های اسلامی را زیر ذره بین نگاه خود قرار داده است بی شک به دنبال ایجاد جنگ نظامی نیست بلکه از طریق تسلط بر افکار نسل جدید آنها را از حفظ دستاوردها و ارزش‌های انقلاب و نظام دور می کند که رسانه ها با حضور به هنگام خود همواره سد راه دشمنان شدند.

شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: رسانه تریبون دادخواهی مردم و حتی مسئولان این نظام محسوب می شود لذا باید به این ظرفیت مهم در کشور توجه ویژه داشت تا بتوان با بهره گیری از آن به حل مشکلات و معضلات جامعه پرداخت.

وی بابیان اینکه رسانه‌ها را پل ارتباطی بین مردم با مسئولان نظام دانست و افزود: رسانه برخواسته از مردم برای خود مردم است لذا باید به دور از مسائل جناحی و حزبی مرتبه کمال انسانی را به منصه ٔ ظهور قرار دهند.