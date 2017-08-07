منافع عمومی بر منافع فردی ترجیح داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌درویش امیری ظهردوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، خبرنگار را شغل سخت و طاقت فرسایی عنوان کردو افزود: فعالیت در این حرفه با توجه به پایین بودن اجر و مزد و حواشی آن نیاز به عشق دارد.

وی اظهار کرد: خبرنگاران هر روز و در هر ساعتی به دنبال خبر هستند و روز خبرنگار تنها منحصر به ۱۷ مرداد نباشد و همه روزها متعلق به اصحاب رسانه است.

استاندار زنجان گفت: امید داریم روزی فرا برسد که خبرنگاران بی نیاز و مستقل و بر مبنای وظایفی که تعیین شده به رسالت اطلاع رسانی و خبر رسانیخود بپردازند و به آن عمل کنند.

درویش امیری تاکید کرد: به هر میزان که اخبار درست در رسانه ها منعکس شود به همان میزان مسئولان بهتر با مسائل و مشکلات آشنا می شوند و به مردم خدمت رسانی می کنند و در این میان توسعه همه جانبه هم محقق می شود.

وی افزود: خبرنگاران به دنبال عیب جویی نباشند و بدانند که عیب جویی کار درستی نیست و باید به دنبال اصلاح امور بود و باید اذعان داشت که انعکاس اخبار فقط منحصر به محدوده جغرافیایی ایران نمی شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: خدمت خود به همکاری جامعه خبری نیاز دارد و رسانه باید معایب را بیان کنند و برای توسعه همه جانبه استان تلاش کنند.

درویش امیری به مراسم تنفیذ رئیس جمهور اشاره کردو گفت: حضور رسانه‌های متعدد در آئین تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری، بیانگر اهمیت کار رسانه‌ای برای همه جهان است که ناشی از اهمیت وقایع ایران است.

وی به وضعیت رغن نباتی جهان اشاره کردو گفت: کمبود مواد اولیه ، مطالبات کارگران و پلمب مواد اولیه از جمله مشکلات سر راه فعالیت این کارخانه است و از زمان ورود به این استان این شرکت تعطیل بود.

استاندار زنجان به اقتصاد مقاومتی اشاره کردو گفت: این برنامه دارای برش استانی است و اقداماتی که در سال ۹۵ اجرا شده امسال هم اجرا می شود.

درویش امیری به مشکلات پتروشیمی زنجان اشاره کردو گفت: دعوت از هیأت مدیره و تلاش برای حمایت از ۹۰ هزار سهامدار خرد زنجانی این کارخانه از اولویت‌های کاری آینده است.

وی در مورد احضارش به دادگاه گفت: استاندار مسئولیتی در قبال برگزاری انتخابات به لحاظ اجرایی ندارد و معاون سیاسی مسئول اجرایی انتخابات است، ولی در طول مدت زمان فراهم سازی انتخابات نسبت به جلب مشارکت عمومی سفرهای شهرستانی انجام داده که در این مورد تفسیرهایی وجود دارد.

استاندار زنجان به منویات مقام معظم رهبری در آئین تنفیذ ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: توجه به معیشت، اشتغال و اقتصاد، تعامل با دنیا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و کمک به آن‌ها و ایستادگی در مقابل سلطه‌گری و برخورد با صلابت از اهم فرمایشات رهبری بود.

درویش امیری ابراز کرد: باید منافع عمومی بر منافع فردی ترجیح داده شود و اگر منافع عمومی تقویت شود سرمایه گذاری و به حفظ منافع شهروندان کمک شده است.

وی افزود: انتخابات به پایان رسیده و فصل تعامل است و همه باید در راستای کمک به کارآمدی نظام و ارتقای توان ملی کمک کنند و چهار سال دامن مردم را گرفته و بر روی خدمت به آنان سایه بیاندازد.

استاندار زنجان یاد آورشد : امروز فصل همدلی و وفاق ملی آغاز شده است و در استان همه باید دست در دست هم به دنبال وفاق و خدمت به مردم باشیم و همه در سایه گفت‌وگو و تعامل و استفاده از همه توانمندی‌ها و نیروهای خلاق، توان دولت در استان را ارتقاء بدهیم.