آماده صادرات ۴۰هزارتن کود اوره به کشور سورینام هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف، ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به وزیر کشاورزی سورینام گفت: هدف ما گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورها است و در این زمینه به دنبال تفاهمنامه همکاری برای تامین اقلام مورد نیاز برای هر دو طرف هستیم تا مبادلات اقتصادی حداکثری فراهم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشور ایران مایل به واردات برنج از کشور سورینام است، اما کیفیت برنج ها از لحاظ بهداشتی و وجود فلزات سنگین و مزیت قیمتی برای ما اهمیت بالایی دارد که باید وزیر محترم کشاورزی سورینام مشخصات کیفی و قیمتی برنج های تولیدی را به ما اعلام نمایند تا بررسی لازم صورت گیرد.

وی اظهار کرد: در صورت عقد تفاهمنامه تبادلات تجاری در بلند مدت، کشت محصول برنج در سورینام می تواند بر حسب نیاز کشور خریدار انجام شود، که این کار کشاورزی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب رونق تولیدات کشاورزی در سورینام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ایران می‌تواند در این تبادل اقتصادی، تامین کننده کود اوره مورد نیاز سورینام باشد، ازوزیر کشاورزی و سفیر سورینام خواست تا مشخصات کود اوره مورد نیاز کشورخود را برای خرید و واردات از کشور ایران اعلام کنند.

سیف اعلام کرد: الآن بهترین زمان خرید کود اوره است و ما در صورت اعلام مشخصات کیفی، از همین الآن آمادگی داریم تا میزان ۴۰ هزارتن کود اوره مورد نیاز سورینام وکشورهای همسایه آن را تامین نماییم.

بر اساس این گزارش؛ وزیرکشاورزی سورینام هم دراین نشست با بیان اینکه کشورایران برادر بزرگتر سورینام است، از حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مهمان نوازی ایران ابراز خوشحالی و تقدیر کرد.

وی به ظرفیت تولید ۱۶۳هزارتنی برنج در این کشورکه حدود ۱۰۰ هزار تن آن صادر می شود، اشاره و از علاقه بسیار زیاد دولت این کشور به انجام مبادلات اقتصادی، بخصوص در زمینه صادرات هزارتن برنج به ایران و درمقابل واردات کود اوره از ایران جهت تامین نیازکشاورزان سورینامی خبرداد.

وزیرکشاورزی سورینام با اشاره به سخنان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه کیفیت و بهداشت مورد انتظار ایران برای خرید کالا از سایر کشورها، بر سلامت بالای برنج‌های سورینام تاکید کرد و گفت: برنج کشور سورینام از نوع کیفی ترین برنج های تولیدی در منطقه آمریکای جنوبی است، چرا که این اعتقاد در جامعه ما وجود داردکه "آنچه نمی‌خوریم، نمی‌کاریم تا دیگران هم نخورند" .

وی تصریح کرد: کارشناسان قرنطینه و غذا و داروی کشور ایران می‌توانند با حضور در سورینام کلیه شرایط و نحوه کاشت، داشت و کیفیت برنج تولیدی این کشور را بررسی نموده و در صورت تأیید شرایط کیفی و بهداشتی کالا، نسبت به واردات اقدام کنند.

وزیر کشاورزی سورنیام با بیان اینکه ما در زمینه واردات کود اوره میخواهم با تعامل با ایران، سلطه آمریکا را بر بازار این نهاده کشاورزی بشکنیم گفت: کشور ترینیداد و توباگو بزرگترین کشور تولیدکننده اوره در منطقه ما است، اما امریکا اجازه صادرات مستقیم این فرآورده رابه این کشور نمی‌دهد و باید کودها ابتدا به آمریکا صادر و از آنجا به کشورهای منطقه وارد شود که این مسئله مورد قبول ما و ۱۶کشور دیگر منطقه نیست و لذا خوشحال خواهیم شد که کود اوره مورد نیاز سورینام و۱۶کشورهمسایه از طریق واردات مستقیم از ایران تامین شود.

وزیر کشاورزی اعلام کرد: ما میتوانیم به عنوان پایلوت ایران در منطقه، در زمینه واردات کود عمل کنیم و همچنین در راستای کشت فراسرزمینی حاضریم ۱۰ هزار هکتار از زمینهای بکر و مرغوب خود را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهیم تا در آنجا به کشت محصول برنج اقدام کنند.

برپایه این گزارش: مهندس سیف در پایان این دیدار بر لزوم گسترش تبادلات تجاری میان کشورهای ایران و سورینام به عنوان دو کشور مسلمان دارای وجوه اشتراک فرهنگی زیاد تأکید و اظهار امیدواری کرد که این دیدار نتایج ملموس رشد مراودات تجاری بین دو کشور را در زمینه های مختلف درپی داشته باشد.