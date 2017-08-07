۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل مهار شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از اطفای آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل واقع در جاده زرند خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در انبار ایرانسل که از ظهر امروز آغاز شده بود با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد.

وی با اشاره به اینکه این انبار در کیلومتر دو جاده زرند قرار دارد، افزود: آتش سوزی خسارت فراوانی برجا گذاشت اما در حال حاضر میزان خسارت مشخص نبوده و این مسئله در دست بررسی است.

عسکری از حضور ۳۰ آتش نشان در این عملیات خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشت.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان بیان کرد: علت آتش سوزی مشخص نیست و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

