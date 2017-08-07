به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، حجتالاسلام محی الدین بهرام محمدیان در نوزدهمین دوره از اجرای طرح «سازمان و یک روز با درهای باز» با اشاره به اهمیت علمآموزی و انتقال آن به دیگران، اظهارکرد: شفافیت برخورد با مردم ، نیاز امروز امروز دستگاههای اجرایی و فرهنگی است و منظور از درهای باز، شیشهای کردن سازمان پژوهش است.
وی با اشاره به تولید کتابهای درسی، تصریح کرد: در حال حاضر۱۱۰۰عنوان کتاب درسی با تیراژ۱۲۰ میلیون در سال منتشر می شود؛ ضمن اینکه ۳۴ عنوان مجله رشد با تیراژ ۳۵ میلیون چاپ میشود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: چاپ کتابهای درسی سال تحصیلی جدید تمام شده است و کتابهای درسی سال ۹۸ـ۹۷ در حال چاپ است.
محمدیان با تاکید بر دوره ابتدایی، خاطرنشان کرد: آموزش ابتدایی، اساس و رکن آموزش و پرورش است و باید لذت یادگیری برای دانشآموزان در این دوره فراهم شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پُرخواندن و پُر نوشتن در دوره ابتدایی را بیمعنا توصیف کرد.
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