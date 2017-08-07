به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز فخرالدین دانش آشتیانی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت با تقدیر از همکاری های خوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ۴ ساله اخیر، اظهارکرد: در هر کشوری ، مردم نسبت به دولت ها، حقوقی دارند از جمله، حقّ آزادی، حقّ حیات و حقوق های پایه که دولت ها موظف به ادای آن هستند و در سطح بالاتر، حقوق شهروندی است که شامل آموزش و سلامت، می شود.

وی، دو موضوع آموزش و سلامت را زیربنای توسعه و پیشرفت هر کشوری دانست و افزود: همواره تلاش می کنیم شهروندان از حقوق آموزش و سلامت برخوردار شوند و معتقدیم لازمه آموزش با کیفیت، وجود دانش آموزان سالم است، بنابراین رشد علمی دانش آموزان بستگی به میزان سلامت آن ها دارد.

دکتر دانش آشتیانی همکاری بین دو وزارتخانه را با اهمیت، توصیف و تصریح کرد: موضوع تفاهم نامه امروز، آموزش دانش آموزان دارای بیماری های خاص و صعب العلاج است، زیرا آموزش دانش آموزان مذکور، یکی از دغدغه های اصلی والدین و خود دانش آموزان است که علاوه بر مشکلات ناشی از بیماری، تحصیل آنها به دغدغه اصلی تبدیل شده است.

وزیرآموزش وپرورش گفت: در بازدیدی که از شهر مقدس مشهد داشتم، در یکی از بیمارستان ها، کلاس درسی برای کودکان صعب العلاج تشکیل شده بود و معلمانی نیز به صورت داوطلبانه در بیمارستان حضور یافته بودند و به آموزش کودکان بیمار می پرداختند، از آن جا که براساس تحقیقات صورت گرفته، ایجاد کلاس آموزشی در بیمارستان، تأثیرمثبتی در بهبود بیماری دانش آموزان داشته است، تصمیم گرفتیم این طرح را به صورت ملی در سطح کشور، اجراکنیم.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، آن را با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطرح نمودم که بسیار مورداستقبال ایشان قرار گرفت.

عضوکابینه تدبیر وامید، خاطرنشان کرد: رضایت مندی و شادی اولیای دانش آموزان، دارای بیماری های خاص از ایجاد کلاس آموزشی در بیمارستان مشهد باعث شد تا با عزم بیشتری، این طرح پی گیری شود و در همین راستا، امروز این تفاهم نامه را با وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امضا می کنیم.

وی اظهارکرد: امضای این تفاهم نامه، بین ۲ وزارتخانه که امری خداپسندانه و خیرخواهانه است را به فال نیک می گیریم و امیدواریم همچون ۴ تفاهم نامه قبلی که در دولت تدبیر وامید صورت گرفت به نحو احسن اجرایی شود.