به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه آتش سوزی در باغات و جنگل های لاهرود موجب از بین رفتن سطح وسیعی از باغات و جنگل ها شده است.

با وجود اینکه این آتش سوزی از ساعاتی قبل آغاز شده اما نیروهای آتش نشانی به تازگی عملیات اطفا حریق را آغاز کرده اند.

فرماندار مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آتش سوزی در باغات و جنگل ها ادامه دارد و در حال حاضر نیروهای امدادی در محل حاضر بوده و در حال اطفا حریق هستند.

میر علی رحیمی زاد در خصوص گلایه‌های اعزام دیرهنگام نیروهای آتش‌نشانی افزود: نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و در حال کمک‌رسانی جهت اطفا حریق هستند.

فرماندار مشگین شهر در خصوص وسعت آتش‌سوزی اعلام بی‌اطلاعی کرد و پاسخ مشخصی نداد.

رحیمی زاد افزود: آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و هنوز مهار نشده و بعد از مشخص شدن خسارت وارده، میزان آن اعلام می‌شود.