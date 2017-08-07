  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ماجرای تصادف دو دستگاه خودرو و کشف بیش از ۱۹ کیلو تریاک در دلفان

ماجرای تصادف دو دستگاه خودرو و کشف بیش از ۱۹ کیلو تریاک در دلفان

دلفان - فرمانده انتظامی دلفان از کشف ۱۹ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نجات کرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف در محور دلفان - خرم آباد، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ دلفان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با حضور ماموران در محل مشخص شد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ با هم برخورد که با حضور عوامل امدادی و انتظامی صحنه تصادف جمع آوری شد.

فرمانده انتظامی دلفان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو ۴۰۵ مقدار ۱۹ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ کرمی گفت : متهم همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

کد مطلب 4052684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها