ماجرای تصادف دو دستگاه خودرو و کشف بیش از ۱۹ کیلو تریاک در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نجات کرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف در محور دلفان - خرم آباد، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ دلفان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با حضور ماموران در محل مشخص شد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ با هم برخورد که با حضور عوامل امدادی و انتظامی صحنه تصادف جمع آوری شد.

فرمانده انتظامی دلفان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو ۴۰۵ مقدار ۱۹ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ کرمی گفت : متهم همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.