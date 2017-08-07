نقدینگی اردیبهشت ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی اردیبهشت ماه امسال به ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، سهم پول در میزان نقدینگی ۱۶۱هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول در آن، ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان است که به ترتیب نسبت به اسفندماه سال ۹۵ معادل ۰.۷ درصد کاهش و ۳.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

میزان دارایی های خارجی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ ۵۷۸ هزار میلیارد ریال و میزان بدهی های بخش دولتی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفندماه سال گذشته، به ترتیب ۰.۷ درصد کاهش و ۵.۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

از مجموع بدهی های بخش دولتی، بدهی دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتها و موسسات دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین بدهی های بخش غیردولتی نیز به ۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۰.۵ درصد افزیاش را نشان می‌دهد.