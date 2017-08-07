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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستگیری اخاذ مامور نما در شهریار/یک قبضه سلاح کمری کشف شد

دستگیری اخاذ مامور نما در شهریار/یک قبضه سلاح کمری کشف شد

شهریار- فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری اخاذ مامور نما در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون مکرمی اصل بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت :در پی شکایت های متعدد شهروندان از فردی که با لباس نیروی انتظامی در سطح شهر تحت عناوین مختلف اقدام به اخاذی می کرد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته صحنه های جرم موفق به شناسایی چهره فرد مامورنما شدند.

وی اضافه کرد:پس از شناسایی چهره متهم ماموران وی را در مخفیگاهش دستگیر کرده و در بازرسی بدنی از وی یک قبضه سلاح کمری قلابی و یک تیغه چاقو کشف شد.

مکرمی اصل در ادامه بیان داشت: متهم در تحقیقات و بازجویی های تخصصی پلیس به بزه خود اعتراف کرد،که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار در پایان ضمن توصیه های انتظامی جهت پیشگیری اینگونه موارد از شهروندان خواست  موارد امنیتی را رعایت و در صورت مواجه شدن با این موارد مراتب را سریعا از طریق تماس با فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت در این خصوص اقدام شود.

کد مطلب 4052694

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