  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

فرمانده انتظامی خرم آباد خبر داد؛

تخریب ۳۰ قطعه اراضی غیرمجاز در حاشیه شهر خرم‌آباد

تخریب ۳۰ قطعه اراضی غیرمجاز در حاشیه شهر خرم‌آباد

خرم آباد - فرمانده انتظامی خرم آباد از تخریب ۳۰ قطعه اراضی غیرمجاز در حاشیه شهر با تعامل دادستان و شهرداری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران انتظامی خرم آباد ضمن تعامل و هماهنگی با دادستان خرم آباد ۳۰ قطعه از اراضی غیرمجاز در حاشیه شهر را تخریب کردند.

وی افزود: متخلفان اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کرده بودند که خوشبختانه با اقدام به موقع ماموران انتظامی شهرستان از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی خرم آباد ادامه داد: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت به خصوص در سطح شهر و معابر اصلی به کار گرفته و از هر گونه اخلال در نظم شهرستان جلوگیری می کند.

کد مطلب 4052695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها