به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران انتظامی خرم آباد ضمن تعامل و هماهنگی با دادستان خرم آباد ۳۰ قطعه از اراضی غیرمجاز در حاشیه شهر را تخریب کردند.

وی افزود: متخلفان اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کرده بودند که خوشبختانه با اقدام به موقع ماموران انتظامی شهرستان از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی خرم آباد ادامه داد: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت به خصوص در سطح شهر و معابر اصلی به کار گرفته و از هر گونه اخلال در نظم شهرستان جلوگیری می کند.