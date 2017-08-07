نقش رسانه در بیان دستاوردهای نظامی و علمی کشور تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، محمدرضا سوقندی در نشست تخصصی رسانههای در تراز انقلاب اسلامی ضمن بیان اینکه رسیدن به اهداف عالی پیشنیاز داشتن رسانههای قوی در بیان اقتدار کشور در پیشرفتهای نظامی و علمی است، ابراز داشت: اگر رسانهها نتوانند در پوشش دستاوردهای کشور بهخوبی عمل کنند آن جامعه به پیشرفت دست نخواهد یافت لذا لازمه رسیدن به عزت و سربلندی تقویت رسانههای داخلی است.
وی افزود: دانش، قدرت نظامی و قدرت رسانهای سه اصل اساسی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است لذا اگر این عنصر همراه و یاور هم قرار گرفتند میتوان در آن جامعه به اهداف بلند دستیافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اخلاق را مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد رسانهها خواند و ابراز داشت: متأسفانه برخی رسانههای داخلی از عنصر اخلاق بیبهره هستند که این امر میتواند صدمات جبرانناپذیری را به کشور وارد کند لذا برای جلوگیری از این امر اخلاقمداری در بین خبرنگاران باید ترویج پیدا کند.
سوقندی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه اخلاق رسانه برگرفته از اسلام و گفتمان امام راحل(ره) است لذا بسیج میتواند اخلاق رسانه را در سطح داخلی و بینالمللی دنبال کند.
وی افزود: خبرنگاران افرادی برگرفته از دل مردم هستند که با حضور به هنگام خود در همه عرصههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نقش و رسالت خود را بهدرستی ایفا کردند لذا ایجاد همدلی بین مسئولان دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه بهعنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان میتواند به پیشبرد اهداف انقلاب کمک شایانی کند.
