والورده: موضوع نیمار را فراموش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، مدعی شده دوست داشته نیمار در تیمشان بماند، اما حالا که از این تیم جدا شده باید فراموش شود و همه تمرکز روی فصل پیش رو و موفقیت در آن باشد. او پیش از این هم گفته بود هر بازیکنی آزاد است تا سرنوشت خودش را انتخاب کند و برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.

والورده درباره موضوع نیمار گفت: ما برایش آرزوی موفقیت داریم و با وجود این که دوست داشتیم بماند، حالا که از تیم جدا شده باید تمرکزمان روی آینده و کارهایی که باید انجام دهیم باشد. یک در بسته شده، اما درهای زیادی باز هستند.

والوررده در ادامه گفت: باید تمرکزمان روی درهای باز باشد و هیجان زیادی داریم تا بفهمیم در آینده برایمان چه اتفاقی خواهد افتاد.

بارسا در اولین دیدار مهم بعد از تور پیش‎فصل امریکا و البته جدایی نیمار باید در دیدارهای رفت و برگشت سوپرکاپ اسپانیا به مصاف رئال مادرید برود.