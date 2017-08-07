عملیات مرمت قلعه سنگ سیرجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به آغاز مرمت قلعه سنگ سیرجان، گفت: به دلیل اهمیت خاص بنای مذکور و ضرورت حفاظت و نگهداری از بقایای آن، انجام یکسری عملیات مرمت حفاظتی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

وی به استحکام بخشی و مرمت حفاظتی بخشهایی از بدنه های خشتی این بنا که در معرض خطر هستند اشاره و اظهار داشت: به دلیل حجم و گستردگی عملیات اجرایی از مسئولان شهرستان سیرجان در خواست می شود در تامین مالی پروژه و ادامه این روند مرمتی همکاری و مساعدت لازم را با اداره کل میراث فرهنگی استان داشته باشند.

وفایی ادامه داد: قلعه سیرجان با توجه به موقعیتی که دارد می تواند به عنوان یکی از جاذبه ها و مقاصد گردشگری در رونق این منطقه مفید واقع شود.

وی با بیان اینکه قلعه سنگ سیرجان مجموعه ای خشتی و از آثار شاخص استان کرمان است که در پنج کیلومتری شهر سیرجان واقع شده است، تصریح کرد: بنا بر پژوهش های حاضر هسته اولیه این بنا در دوران ساسانی شکل گرفته و در دوره های تاریخی پس از اسلام نیز آباد بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: این قلعه که شامل بنایی بر روی صخره سنگی میانی و دو حصار پیرامونی است عمدتا از خشت خام و در بخش صخره ای آن با استفاده از وضع طبیعی صخره و انجام برخی تغییرات به صورت کوه بری های محدود و استفاده از آجر و ملات گچی شکل گرفته است.

وی افزود: در ساخت این بنای آجری عمدتا از آجرهای خاص آل بویه و آجرهای معمول دوره سلجوقیان استفاده شده است.

وفایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بخشهای این قلعه آتشدان سنگی است که عمدتا از آن به عنوان منبر سنگی یاد می کنند، تصریح کرد: براساس پژوهش های علمی این پلکان سنگی بخشی از آتشدان سنگی است که مربوط به دوره های قبل از اسلام است.