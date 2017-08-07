به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر دوشنبه در شورای عشایر استان همدان با اشاره به اینکه عشایر برای حفظ اصالت و اقتدار کشور تلاش می‌کنند و ۱.۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: جمعیت عشایر کشور طی ۴ سال گذشته تغییر نکرده است.

وی به تشکیل شورای عالی عشایر در دولت یازدهم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه شورای عالی عشایر طی ۱۰ سال گذشته تعطیل شده بود، گقت: چهار طرح در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در امور عشایر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

اختصاص یک و نیم میلیارد تومان برای توسعه اشتغال مناطق عشایری، مرزی و کم‌توسعه رئیس سازمان امور عشایر کشور از اختصاص یک و نیم میلیارد تومان برای توسعه اشتغال مناطق عشایری، مرزی و کم‌توسعه خبر داد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف استفاده کرد.

قندالی گردشگری و بخش گیاهان دارویی را از جمله حوزه‌های موثر برشمرد و ادامه داد: طی دو سال گذشته ۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به استان همدان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت متمرکز وجود دارد که در صورت تخصیص، یک میلیارد تومان آن در اختیار امور عشایر استان همدان قرار خواهد گرفت به تدوین طرح بهداشتی، درمانی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: طرح بهداشتی و درمانی و فرهنگی طی مدت یک ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر این طرح در برنامه ششم به مرحله اجرایی برسد بسیاری از مشکلات و نگرانی‌های حوزه امور عشایر برطرف خواهد شد، ادامه داد: استان همدان پایلوت اجرای این طرح شود.

قندالی با تأکید بر اینکه تشکیل شورای عالی عشایر منجر به معرفی کلمه عشایر در سطح ملی شد، تاکید کرد: برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به حوزه امور عشایری دارد در حالی که در برنامه پنجم هیچ حکمی در این زمینه نداشتیم

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه دود هرگونه غفلت از هر قشر به چشم خودمان می‌رود و باید عشایر کشور را مورد توجه قرار دهیم و به آن‌ها کمک کنیم، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت تشکل‌های عشایری مدنظر قرار گرفته است.