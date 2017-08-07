بازدید رئیس مجلس ملی ماداگاسکار از یک شرکت تولیدی در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در این بازدید رئیس مجلس ماداگاسکار، تنوع محصولات و داشتن استانداردها را از شاخص های واحد بازدید شده دانست و خواستار همکاری واحدهای تولیدی در انتقال فناوری تولیدی و محصولات به کشورش شد.

در این بازدید که فرماندار شبستر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، طالب پور فرماندار شبستر هدف از این سفر را آشنایی هیات خارجی با تولیدات منطقه شبستر و تبادل اطلاعات و تولیدات عنوان کرد و گفت: تولید، صادرات و تنوع محصولات تولیدی و همکاری همه جانبه با کشور ماداگاسکار برای حمایت از تولید داخلی است تا با تسریع در رفع مشکلات از صنایع داخلی با صادرات محصولات حمایت گردد.

ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است.