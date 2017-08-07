اختصاص۱۹ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: نقش بی بدیل رسانه ها در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم در جامعه بسیار ارزشمند است.

وی بیان کرد: رسانه ها در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی و اطلاع رسانی خدمات و برنامه های این سازمان نقش بسزایی داشته اند.

مدیر بهزیستی بیرجند با اشاره به استقرار اداره بهزیستی در ۱۱ شهرستان استان، عنوان داشت: در سال گذشته حدود ۴۲ درصد اعتباراتی که در کل شهرستان های استان جذب شد در شهرستان بیرجند هزینه شد که نشان می دهد که گستردگی و وسعت خدمات این سازمان در بیرجند بیشتر از سایر شهرستان ها است.

تغییر رویکرد بهزیستی

شرفی از فعالیت ۱۵۲ مرکز، موسسه غیر دولتی، انجمن و مهدکودک زیر نظر بهزیستی در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: نگاه بهزیستی به بخش خصوصی به عنوان یک بازوی کمکی بسیار مهم است اما مهمتر از همه خروجی کار، خدمات و کیفیت خدمات دهی این مراکز است.

وی با بیان اینکه رویکرد بهزیستی نسبت به گذشته تغییر کرده است، بیان داشت: طی سال های گذشته رویکرد بهزیستی از حمایتی به سمت بحث های تخصصی بوده و اجرای برخی برنامه ها نشان می دهد که مخاطب فعالیت های این سازمان تنها جامعه هدف نبوده بلکه همه افراد جامعه را در بر می گیرد.

مدیر بهزیستی بیرجند همچنین از اجرای پایلوت طرح آماز در این شهرستان برای نخستین بار خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح ارائه مشاوره های قبل و بعد از ازدواج برای زوج های جوان است.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی

شرفی همچنین، انجام آمایشات و مشاوره ژنتیک را یکی دیگر از برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: علاوه بر بهزیستی از سنوات گذشته طرح های بزرگی از جمله بینایی سنجی برای کودکان سه تا شش سال، شنوایی سنجی نوزادان را در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین به افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد در سال جاری اشاره کرد و افزود: در این راستا کارفرمایانی که برای مددجویان بهزیستی اشتغال ایجاد کنند تا سقف ۲۰ میلیون تسهیلات اشتغال با سود چهار درصد دریافت می کنند.

مدیر بهزیستی بیرجند ادامه داد: علاوه بر این حق بیمه مددجویان به مدت پنج سال توسط بهزیستی پرداخت خواهد شد.

به گفته شرفی در سال جاری بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی بیرجند اختصاص یافته است.