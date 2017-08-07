خط ۸ متروی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، طرح احداث متروی شاهد-پرند یا همان خط ۸ بر اساس موافقتنامهای بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر پرند به طول ۵۲ کیلومتر و به منظور تأمین دسترسی و اتصال به شبکه متروی تهران، نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب، شهر واوان، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر جدید پرند احداث شده است.
بر اساس هدفگذاری انجام شده فاز اول این پروژه حدفاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب در اردیبهشت ۱۳۹۵ همزمان با افتتاح نمایشگاه بینالمللی کتاب به بهرهبرداری رسید و فاز دوم که حدفاصل ایستگاه نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی(ره) است روز دوشنبه شانزدهم مردادماه افتتاح شد.
خط ۸ متروی تهران توسط گروه تخصصی سپاسد از زیرمجموعههای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) احداث شده است و از ویژگیهای منحصر به فرد آن احداث بزرگترین ایستگاه خاورمیانه (یعنی شهرآفتاب با مساحت بیش از ۲۵۰۰۰ مترمربع) و ایستگاه فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان زیباترین ایستگاه است .
