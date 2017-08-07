روایت نقوی حسینی از جلسه بررسی طرح مقابله با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیرامون جلسه بررسی طرح مقابله با آمریکا در آن کمیسیون توضیحاتی اظهار داشت: در ابتدای جلسه امروز، حادثه کهریزک و تیراندازی در پادگان آموزشی مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این شد کمیته دفاعی کمیسیون موضوع را بررسی و گزارش جامع به کمیسیون ارائه کند.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تحولات عراق مورد بحث قرار گرفت و جلسه آتی کمیسیون هم قرار شد با دعوت از مسئولین ذیربط و وزارت امور خارجه مسائل عراق و بحث همه پرسی در اقلیم مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس بیان داشت: در ادامه جلسه، مواد طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به بحث گذاشته شد و پیشنهادات مطرح و اصلاحات صورت گرفت و به تصویب رسید، ولی به علت پیشنهادات بسیار زیاد، ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.