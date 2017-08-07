۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۶

در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد؛

روایت نقوی حسینی از جلسه بررسی طرح مقابله با آمریکا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه بررسی طرح مقابله با آمریکا در آن کمیسیون توضیحاتی را ارئه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیرامون جلسه بررسی طرح مقابله با آمریکا در آن کمیسیون توضیحاتی اظهار داشت: در ابتدای جلسه امروز، حادثه کهریزک و تیراندازی در پادگان آموزشی مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این شد کمیته دفاعی کمیسیون موضوع را بررسی و گزارش جامع به کمیسیون ارائه کند.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تحولات عراق مورد بحث قرار گرفت و جلسه آتی کمیسیون هم قرار شد با دعوت از مسئولین ذیربط و وزارت امور خارجه مسائل عراق و بحث همه پرسی در اقلیم مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس بیان داشت: در ادامه جلسه، مواد طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به بحث گذاشته شد و پیشنهادات مطرح و اصلاحات صورت گرفت و به تصویب رسید، ولی به علت پیشنهادات بسیار زیاد، ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.

محمد مهدی ملکی

