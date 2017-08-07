خبرنگاری یک رسالت است/ ضرورت حفظ استقلال خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی در نشست تقدیر از خبرنگاران میامی که ظهر دوشنبه در ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه خبرنگاران امروزه کار خطیری در جامعه انجام می دهند، تاکید کرد: اگر خبرنگاری صرفا به یک دوربین و یک منزلت اجتماعی تلقی شود قابل قبول نیست، این قشر باید منتقل کننده یک فکر و اندیشه در جامعه محسوب شوند.

وی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر خبرنگاران نیز باید سه نقطه را مد نظر قرار دهند، افزود: نخست محصول تولیدی شان یعنی همان خبر را از منابع موثق نقل کنند، دوم گیرنده اخبارشان را بشناساند و سپس چگونگی تهیه خبر و ابزار موجود در آن را بشناسند تا موفق باشند.

فرماندار میامی گفت: خبرنگار باید صادق باشد و برای انتقال افکار جامعه تلاش کند همچنین این قشر لحظه هایی که در حال از دست رفتن هستند را انعکاس می دهند و این وظیفه خطیر یک خبرنگار است.

کریمی با بیان اینکه خبرنگاری به عنوان یکی از مشاغل سخت جامعه محسوب می شود، تاکید کرد: هر فردی در هر صحنه ای به خصوص صحنه های جنگی که قرار می گیرد ابزار و اسلحه ای همراه خود دارد و خبرنگاران تنها با دوربین و قلم خود در صحنه حاضر می شوند لذا این شغل در زمره خطرناک ترین مشاغل است.

وی افزود: امروز استقلال و همگرایی خبرنگاران بسیار مهم است و اگر این عامل با یکدیگر میسر شود رشد و بالندگی جامعه را در نتیجه خواهد داشت.

معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: امروز با گسترش تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، تاثیرکار خبر و اطلاع رسانی از بمب اتم نیز قوی تر است و در جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته خبرنگاران باید در خط مقدم قرار گیرند.

سیما رجبی با بیان اینکه خبرنگاران باید اخلاق را در درجه اول کار خود قرار دهند، بیان داشت: امروز خبرنگاران باید از تفرقه اجتناب کنند و آلت دست احزاب و جناح های مختلف نشوند تا برای رشد و آگاهی جامعه اسلامی تلاش کنند.