بشار اسد: دخالت خارجی در امور کشورهای عربی ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با هیات پارلمانی شامل نمایندگان از احزاب تونس به ریاست مبارکه البراهمی دیدار و گفتگو کرد.

اسد در این دیدار تاکید کرد: سفرهایی که هیات های تونسی در سطوح مردمی و پارلمانی به سوریه انجام می دهند بیانگر پویایی جامعه تونس است. این دیدارها و سفرها برای گفتگو و اطلاع از وقایع اوضاع مهم است.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: نقاط ضعف در جهان عرب مشابه هم است و هدف قرار گرفتن کشورهای ما واحد است که تحت عناوین و نامهای مختلف صورت می گیرد. آگاهی و بینش مردمی درباره حقیقت این هدف بسیار زیاد شده است و نقش پارلمانهای عربی در زمینه تبال تجارب و ایجاد جو گفتگو اساسی است و این فقط به زمان حال مربوط نمی شود بلکه به آینده نیز مربوط است زیرا دخالت های خارجی ادامه خواهد یافت و هدفش هم تغییر هویت ما و تقسیم ما به طوایف و گروههای کوچک است.

از سوی دیگر هیات تونسی نیز تاکید کردند که هدف آنها از سفر به سوریه بیان موضع ملت تونس در حمایت از ملت سوریه که در برابر هجمه تروریستی ایستادگی کرد، است.

اعضای هیات تونسی اصرار سوریه به پیروزی و روند آشتی ملی و بازسازی که در جریان سفر خود لمس کردند را مورد تمجید قرار دادند و بر فعالیت و هماهنگی بیشتر پارلمانی تونس و سوریه تاکید کردند.