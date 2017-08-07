به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویشی در مراسم افتتاح فاز جدید خط ۸ مترو افزود: فاز اول خط ۸ مترو تهران حدفاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در اردیبهشت سال ۹۵ همزمان با افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به بهره برداری رسید و فاز دوم که حدفاصل ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی (ره) است، امروز افتتاح می شود.

وی ادامه داد: فاز سوم حدفاصل ایستگاه فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند در صورت تامین بودجه مورد نیاز، امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه خط ۸ مترو از ایستگاه شهر آفتاب آغاز شده و حدود ۷۰۰ متر آن زیرزمین است، گفت: این خط در محله کهریزک از زیر زمین خارج و مابقی مسیر تا فرودگاه روگذر خواهد بود.

درویشی ادامه داد: خطوط ریل و قطع ارتباط شهرک‌های حاشیه کنار اتوبان تهران – قم،فنس کشی شده است. تعداد ۱۸ زیرگذر به منظور تسهیل تردد ساکنان شهرک‌ها و روستائیان احداث شده است.

وی افزود: خط ۸ مترو از ایستگاه شاهد تا شهر پرند است که امروز ۳۲ کیلومتر آن، از ایستگاه شاهد تا فرودگاه امام خمینی (ره) به بهره‌برداری می‌رسد و برای این خط ۱۰ رام قطار در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: خط ۸ مترو اولین خط سریع السیر با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است که با افتتاح فاز بعدی این خط از فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند، مسیر ۵۰ کیلومتری فی‌مابین تهران و پرند در زمان ۳۴ دقیقه ای طی می‌ شود.