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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

مسکو امیدوار است که وارد مقابله با آمریکا نشود

مسکو امیدوار است که وارد مقابله با آمریکا نشود

معاون وزیر امورخارجه روسیه با تاکید بر این نکته که کشورش به دنبال عادی سازی روابط با آمریکاست گفت امید دارد تا مسکو وارد تقابل با واشنگتن نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه گفت، اگرچه که آمریکایی ها روسیه را تحریم کرده اند، اما مسکو امیدوار است که با آمریکا، رو در رو نشود.

ریابکوف گفت: همانطور که من نمی خواهم زیاد وارد عمق دادن به این مواجهه بشوم، همه امیدوارند که این تقابل اتفاق نیفتد و با یکدیگر در جهت یافتن راهی برای عادی سازی روابط و کاهش تنش های به وجود آمده در رابطه دو کشور کار کنیم.

وی افزود: لحن دولت و سیاستمداران جدید آمریکا در برخی زمینه ها نسبت به دولت قبلی این کشور، در ارتباط با روسیه، سخت تر به نظر می رسد.

ریابکوف ادامه داد که اگر آمریکا بخواهد به اقدام روسیه مبنی بر کاهش تعداد دیپلمات های آمریکایی در روسیه، پاسخ بدهد، روسیه نیز ناچار است به این اقدام واکنش نشان دهد. 

کد مطلب 4052729

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